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Dünya

Bin Ladin'in yerini bir coğrafyacı Prof. buldu

ABD'nin yıllardır aradığı El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in yerini, California'da yaşayan bir coğrafya profesörü belirledi.

21 Şubat 2009 02:00

ABD'nin yıllardır yakalamaya çalıştığı El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in yerini, California eyaletinde yaşayan bir coğrafya profesörü belirledi.

Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde görevli Profesör Thomas Gillespie'nin başkanlığındaki bir araştırma grubu, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türlerinin yerini belirlemek için kullanılan bir teknik yardımıyla, Bin Ladin'in saklanabileceği olası yerleri tespit etti.

Pakistan'ın kuzeybatı bölgesindeki dağlık alanda saklandığı düşünülen Ladin'in güvenlik ve elektrik ihtiyacı ile kendisi ve korumalarının minimum yaşam alanlarının büyüklüğü üzerinde bölgedeki olası saklanma noktalarını tarayan ekip, El Kaide liderinin bulunabileceği 3 yer belirledi.

Böbrek rahatsızlığı olduğu söylenen Bin Ladin'in diyaliz makinesine girme zorunluluğunu hesaba katan araştırmacılar, belirlenen 3 bölge arasında El Kaide lideri için en uygun saklanma yerinin Parachinar kasabası olduğuna karar verdi.

Sovyet işgali sırasında Afgan mücahitlerinin saklandığı kasabadaki yerleşim birimlerinin uydu görüntülerini inceleyen ekip, tüm olasılıkları son bir kez gözden geçirerek Bin Ladin'in saklanabileceği 3 binayı da tespit etti.

Gillespie, yetkililerin şüpheyle yaklaştığı metotlarının, güncel bilgilerle daha kesin sonuçlar verebileceğini de sözlerine ekledi.

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