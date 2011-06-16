-BİN LADİN'İN YERİNE ZEVAHİRİ GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Terör örgütü El Kaide'nin Pakistan'ın Abodabad kentinde 2 Mayıs'ta öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in yerine örgütün iki numaralı ismi Eymen El Zevahiri getirildi. Tam adı Eymen Muhammed Rabi Eymen El Zevahiri olan yeni El Kaide lideri, 19 Haziran 1951'de Mısır'da doğdu. "Doktor", "Nur", "Hoca", "Usta" lakaplarıyla da tanınan El Zevahiri, Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1974'te mezun olduktan sonra 1978'de cerrahi mastırını tamamladı. Dünyayı Usame Bin Ladin'den daha çok gezen El Zevahiri'nin, cihat için Kuzey Amerika, Avrupa ve Çeçenistan'a bile gittiği bildiriliyor. Afganistan-Pakistan sınırındaki ücra bir yerde yaşadığı sanılan El Zevahiri'nin Afganistan'ın Host kentiyle Pakistan'ın Vana kentleri arasında hareket ettiği, Bin Ladin'in hep yakınlarında olduğu ancak onunla birlikte olmadığı sanılıyor. Eymen El Zevahiri'nin onkoloji profesörü ikiz kız kardeşinin yanı sıra, iki erkek kardeşi bulunuyor. Küçük erkek kardeşi Hüseyin hala Mısır'da ikamet ediyor ve İslami faaliyetlere karışmıyor. Afganistan'da Eymen El Zevahiri'ye yönetim seviyesinde katılan diğer kardeş Muhammed'in ise nerede olduğu bilinmiyor. Anne ve babası modern Mısır'ın önemli üyelerinden kabul edilen Eymen El Zevahiri'nin dedesi Şeyh El Ahmedi El Zevahiri El Ezher Camii'nin eski imamlarından, diğer dedesi de Kahire Üniversitesi rektörlüğü ve İslamabad, Riyad ve Sana Büyükelçilikleri yapan Abdül Vahab Azem. El Zevahiri'nin Kahire Üniversitesi felsefe bölümünden mezun olan eşi ve 4 çocuğudan ikisinin 2001 yılında Afganistan'ın Tora Bora bölgesinde düzenlenen saldırıda öldürüldüğü sanılıyor. 68 ülkede faaliyeti bulunduğu tahmin edilen El Kaide'nin Afganistan'da eğitim gören 10 bin ila 20 bin savaşçısı olduğu tahmin ediliyor. ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarından sonra bu militanlardan 3 binden fazlası yakalandı. Zevahiri, lideri olduğu Mısır İslami Cihad örgütünü Ağustos 1998'de Bin Ladin'in El Kaidesine kattıktan sonra Bin Ladin'in yardımcısı oldu. El Kaide'nin yeni lideri El Zevahiri, Amerikan Soruşturma Bürosunun (FBI) en çok arananlar listesinde üçüncü sırada bulunuyor. El Zevahiri için 25 milyon dolara kadar ödül vaat ediliyor.