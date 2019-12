-BİN LADİN'İN PİYASALARA ETKİSİ LONDRA (A.A) - 02.05.2011 - Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesi uluslararası piyasalarda da olumlu tepkilere yol açtı. ABD doları toparlandı, borsalar değer kazandı, petrol fiyatı geriledi ve gümüşün ons fiyatı yüzde 13 kadar değer kaybetti. Bin Ladin'in öldürülmesi piyasalarda riskin azaldığı algısı yaratırken, ABD'nin altı önemli ticari ortağının paralarının karşısında doların performansını ölçen Dolar Endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 72,933'den 73,159 puana yükseldi. Geçen hafta New York'ta 81,19 yenden işlem gören ABD doları bugün 81,54 yene yükseldi. MSCI dünya endeksi yüzde 0,2 yükselirken, MSCI Asya Pasifik Endeksi de yüzde 0,7 değer kazandı. Böylece MSCI Asya Pasifik Endeksi 19 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeden kapandı. Japon yeni 16 önemli para biriminin 15'i karşısında geriledi. Japonya'da Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,57 (154,46 puan) artarak 10.004,20 puandan kapandı. Endeks Mart ayından bu yana ilk kez 10 bin puanı aşmış oldu. Vadeli işlemlerde New York Borsası'nda Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,6 ve Dow Jones sanayi endeksi yüzde 0,6 değer kazandı. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ döviz piyasası yöneticisi Kuniyuki Hirai, ''Bu ABD için iyi haber ve bu dolara alımlar olacağı anlamına geliyor. Bu ABD'nin askeri harcama yükünü azaltabilir ve Obama operasyonunun doğru olduğunu kanıtlıyor'' dedi. Filipinler merkezli Banco de Oro Unibank'dan piyasa analisti Jonathan Raveals da, ''Bu terörizm karşı kampanyada olumlu bir gelişme. Son 10 yıldır Bin Ladin'in varlığı küresel istikrar için ciddi tehdit oluşturuyordu'' diye konuştu. -PETROL VE GÜMÜŞ- Bu arada ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi yüzde 1,6 oranında değer kaybıyla 112,11 dolara kadar geriledi. Gün içindeki işlemlerde ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi 1,56 dolar düşerek 112,37 dolardan işlem görmeye başladı. Geçen hafta içinde 114,18 dolarla Eylül 2008'den bu yana en yüksek değerine ulaşan ABD ham petrolünün varil fiyatı geçen hafta cuma günü 113,93 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı haziran ayı teslimi de 1,43 dolar azalışla 124,46 dolar oldu. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 13 kadar değer kaybetti. Gümüşün ons fiyatı 42,20 dolara kadar geriledikten sonra 44,58 dolardan işlem görmeye başladı. Altının ons fiyatı da 1.577,57 dolarla yeni bir rekor kırdıktan sonra yüzde 0,3 gerileyerek 1.558,38 dolardan satılmaya başladı. Emtia piyasası uzmanları, ''petrol ya da altın piyasalarındaki herhangi bir rahatlamanın kısa ömürlü'' olduğunu düşünüyorlar. Uzmanlar, ''El Kaide'nin desteklediği jeopolitik riskle ilgili olarak muhtemelen düşünmeden gösterilen ve psikolojik bir tepki olduğunu, bu tepkinin ne kadar süreceğinin görülmesi gerektiği'' yorumunu yaptı. Avustralya merkezli yatırım şirketi Fat Prophets'den David Lennox, ''Bu tür haberlere doğası gereği emtia piyasalarında her zaman tepki olur. Piyasalar her zaman hızlı tepki verir ve bu vakada terörizmin babası olarak görülen biri söz konusu. Bana göre petrol ya da altın piyasalarında görebileceğimiz herhangi bir rahatlama kısa vadeli. Uzun vadeli etkisi önemli olmayacak'' dedi.