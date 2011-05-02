-BİN LADİN'İN PEŞİNDE 10 YIL İSLAMABAD (A.A) - 02.05.2011 - ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırıların ardından, yaklaşık 10 yıldır, saldırıların arkasındaki El Kaide lideri Usame bin Ladin'in izi sürülüyor. Başına 25 milyon dolar koyulan Bin Ladin'in öldürülmesine kadar olan süreçte kaydedilen gelişmelerin özeti ise şöyle: -2001- 17 Eylül: Dönemin ABD Başkanı George Bush, 1996'dan beri Afganistan'da yaşayan Bin Ladin'i ölü ya da diri istediğini duyurdu. 7 Ekim: Bin Ladin, ABD ile İngiltere'nin başını çektiği uluslararası operasyonun ilk gününde El Cezire kanalına yaptığı açıklamada, saldırılardan memnun olduğunu belirtti ve ABD'nin artık asla güvende olmayacağı sözünü verdi. Aralık: Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırı yakınlarındaki Tora Bora dağlarındaki yeraltı sığınaklarına yoğun Amerikan bombardımanı düzenlendi. -2002- 19 Mayıs: Bin Ladin'in, aralıktaki bombardımanlardan sonra olduğu sanılan bir görüntü fonunda görüldüğü video yayımlandı. 12 Kasım: Bin Ladin, Nisan 2002'de Tunus'un Cerba adasında, Mayıs 2002'de Pakistan'ın Karaçi kentinde, Ekim 2002'de Endonezya'nın Bali adasında, Yemen'de Fransız petrol gemisine ve Kuveyt'te Amerikan askerlerine yapılan saldırıların hepsi için kutlama yayımladı. -2003- 1 Mart: El Kaide'nin 3 numaralı ismi Halid Şeyh Muhammed Pakistan'da yakalandı. 10 Eylül: Bin Ladin ile El Kaide'nin iki numaralı ismi Eymen El Zevahiri'nin dağlık bir bölgede, büyük olasılıkla da Afganistan'ın doğusunda nisan sonu mayıs başı çekilen video görüntüsünü yayımlandı. -2004- 7 Mart: ABD'nin Afganistan'ın güney, doğu ve güneydoğusunda ''Dağda Fırtına'' adlı operasyonu başladı. 19 Mart: Taliban sözcüsü Bin Ladin ile El Zevahiri'nin Afganistan'da güvende olduğunu açıkladı. 2 Haziran: Fransız Genelkurmay Başkanı General Henri Bentegeat, Kabil'deki açıklamasında, koalisyonun birçok kez Bin Ladin'e çok yaklaştığını duyurdu. -2005 - 15 Mart: Pakistan istihbaratının 8-10 aydır Bin Ladin'in izini kaybettiği bildirildi. -2006- 20 Mart: Amerikan gizli servisinin başındaki John Negroponte, Bin Ladin'in Pakistan-Afganistan sınırında faaliyet gösterdiğini açıkladı. 7 Eylül: Amerikan Senatosu, Bin Ladin'in izini sürecek bir hücre oluşturmak için 200 milyon dolar ayırdı. 23 Eylül: Fransız istihbaratının gizli notunda, Suudi Arabistan istihbaratının ağustos sonunda Ladin'in Pakistan'da öldüğüne inandığı bilgisi yer aldı. 28 Eylül: Pakistan'ın o dönem devlet başkanı Pervez Müşerref, Bin Ladin'in Afganistan'ın doğusundaki Kunar'da saklandığını söyledi. -2007 - 7 Eylül: Yaklaşık 3 yıldır ilk video mesajı yayımlanan Bin Ladin, Irak'taki mücadeleyi yoğunlaştırma tehdidinde bulundu ve 11 Eylül saldırılarının sorumlularından biri olan Velid El Şehri'yi andı. -2008 - 27 Mayıs: Afgan gizli servisinden bir yetkili, Bin Ladin'in Pakistan'ın kuzeybatısında, Afgan sınırında olduğunu söyledi. -2009- 23 Temmuz: Bin Ladin'in oğullarından Saad'ın 2009 başında Amerikan insansız uçağıyla düzenlenen bir saldırıda öldüğü ileri sürüldü. -2010 - 12 Nisan: Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Bin Ladin'in ülkesinde bulunmadığını söyledi. 27 Haziran: Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Başkanı Leon Panetta, El Kaide'nin üç numaralı ismi Mısırlı Mustafa Ebu El Yezid'in (Said El Masri) öldürülmesinden sonraki açıklamasında, Bin Ladin'in Pakistan'ın aşiret bölgesinde çok iyi saklandığını belirtti. -2011- ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin Bin Ladin'i Pakistan'ın Abodabad'da öldürdüğünü açıkladı.