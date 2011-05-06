Bin Ladin'in ölümü El Kaide'yi ne kadar etkiler?

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Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Beyaz Saray’ın önünde toplanan Amerikalılar Usame bin Ladin’in öldürüldüğü haberinin kendilerini çok rahatlattığını söylüyor. Ancak uzmanlar El Kaide’nin bin Ladin’le birlikte ölmediği görüşünde.Washington'daki Hudson Enstitüsü uzmanı Richard Weitz'ın görüşleri şöyle:“En azından bir süre daha El Kaide’ye bağlı gruplar faaliyete devam edecek. Hepsinin kendine özgü bir işleyiş tarzı var.”Richard Weitz, 2001’de Pentagon’a saldırı düzenlendiğinde Savunma Bakanlığı binasından çıkıyordu. Weitz’ın hayatı da tıpkı El Kaide’ninki gibi değişmiş.Artık daha dağınık bir yapıya sahip olan El Kaide, farklı kıtalardaki grupların oluşturduğu bir ağ haline geldi. Üye örgütler birbirini destekliyor ancak bağımsız hareket ediyor. Robert Guttman Johns Hopkins Üniversitesi’nden. Guttman şöyle konuşuyor:”Bin Ladin 10 yıl içinde örgütün icra direktörlüğünden yönetim kurulu başkanlığına geçti. Yönetim kurulu başkanını öldürdük. Şimdi icra direktörüyle başkan yardımcılarını ele geçirmemiz gerekiyor.”Bin Ladin’in öldürüldüğü evde bulunan bilgisayar ve belgeler bu kişilere ulaşmada kilit rol oynayablir. James Carafano Heritage Vakfı’ndan. Carafano'nun yorumu şöyle:”Malikanede ele geçirilen bilgisayarlardan ne gibi ipuçları ve bilgi edineceğimizi bilmiyoruz. Kısa vadede herkes örgüt üyelerinin intikam peşine düşeceğini söylüyor. ‘Acaba öldürecekleri bir sonraki ben mi olacağım’ deyip saklananlar da olacak.”Richard Weitz, bundan sonra rekabetin grubu bölebileceğini söylüyor:”Örgütte bin Ladin’in yerine kimin geçeceği konusunda anlaşmazlık çıkabilir. Bu, örgütü zayıflatır.Bence bin Ladin’in karizmasına sahip başka biri yok.”Bin Ladin’in yardımcısı Mısırlı Ayman El-Zevahiri El Kaide’nin operasyonlarını yürütüyor. Amerikan Hükümeti El Zevahiri’nin başına da Bin Ladin gibi 25 milyon dolar ödül koydu. Uzmanlar Zevahiri’nin örgütün başına geçmesinin El Kaide’nin Mısırlı ve Arap üyelerini böleceğini söylüyor:El Kaide operasyonlarını Pakistan’dan Yemen’e aktarıyor. Yemen, El Kaide’nin Arap Yarımadası’ndaki üssü. Carafano, bunun örgüt için sorun teşkil ettiği görüşünde:”Suudiler son derece kaygılı. Bu nedenle El Kaide’nin peşindeler. Yemen faaliyet göstermek için rahat hareket edebileceğiniz bir ülke değil. Biz de peşlerindeyiz.”Uzmanlar bin Ladin’in ölümüyle Amerika’nın El Kaide’ye karşı açtığı savaşı kazanmaya başladığını, ancak El Kaide’nin şimdi intikam amacıyla saldırı yapmak için fırsat arayacağını söylüyor.