-BİN LADİN'İN OĞLU DA ÖLMÜŞ OLABİLİR WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Usame Bin Ladin'in Pakistan'da düzenlenen baskınla öldürülmesi sırasında yanındaki 3 kişinin daha hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü bildirdi. Reuters ajansının duyurduğuna göre, Amerikalı yetkili, saldırıda öldürülenlerden birinin Bin Ladin'in oğlu olduğunun sanıldığını belirtti. -HELİKOPTER BASKINIYLA ÖLDÜRÜLDÜ- Amerikan AP ajansı, Pakistanlı ve ABD'li yetkililere dayanarak, Usame bin Ladin'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın kuzeyindeki bir bölgede bulunan büyük bir evdeyken helikopterle düzenlenen baskında öldürüldüğünü duyurdu. Ajansın haberine göre, Pakistanlı istihbarat yetkilisi, evin bulunduğu İslamabad'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Bilal bölgesine dört helikopterle baskın düzenlendiğini, helikopterlerden birinin yerden açıldığı sanılan ateşle vurulduğunu anlattı. Pakistanlı yetkili, helikopterlerin ülkenin kuzeyindeki bir hava üssünden havalandığını kaydetti. Amerikalı bir yetkili de baskının İslamabad yakınındaki büyük bir eve düzenlendiğini belirtti. ABD Başkanı Barack Obama, Bin Ladin'in öldürüldüğünü ilan ederken askeri operasyonun dün düzenlendiğini bildirmişti. Öte yandan AP ajansı, Bin Ladin'in İslamabad yakınlarında öldürülmesinin, şimdiye kadar nasıl yakalanamadığı ve ne kadar süredir orada bulunduğu sorularını gündeme getireceğine dikkat çekti. Bugüne kadar ABD istihbaratının, Bin Ladin'in hep Pakistan ve Afganistan arasındaki sınırda kanunların uygulanamadığı bölgede saklandığını düşündüğü belirtiliyordu. -NEW YORK'TA DA BİNLERCE KİŞİ KUTLAMA YAPIYOR- El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'da Amerikan askerlerince öldürülmesi ABD'nin başkenti Washington'ın yanı sıra New York'ta da binlerce kişi tarafından kutlanıyor. Yerel saatle 01.30 olmasına rağmen New York'un Times Meydanı ile 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında İkiz Kuleler'in yerle bir olduğu Ground Zero adı verilen alanda toplanan binlerce kişi sevinç gösterileri yapıyor ve saldırılarda ölenleri anıyor.