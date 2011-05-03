-BİN LADİN'İN OĞLU DA ÖLDÜRÜLDÜ WASHINGTON (A.A) - 03.05.2011 - Pakistan'da Amerikan askerlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'in kafatasının bir bölümünün parçalandığı belirtildi. Amerikalı bir yetkili, Bin Ladin'in, baskını düzenleyen donanmaya bağlı SEAL grubu mensuplarının açtığı ateşte, sol gözünün üstünden vurulduğunu ve kurşunun kafatasının bu bölümünü parçaladığını söyledi. Yine adının açıklanmasını istemeyen bir başka Amerikalı yetkili, Bin Ladin'in kaldığı eve operasyon düzenlendiği sırada evde 23 çocuk ve 9 kadın bulunduğunu kaydetti. Yetkili, evde bulunan kadın ve çocukların Pakistanlı yetkililere teslim edildiğini, ayrıca operasyon sırasında Bin Ladin'in oğullarından birinin ve El Kaide mensubu iki yardımcısının öldürüldüğünü açıkladı. Operasyon sırasında Amerikan güçlerinin, evden belgeler ve elektronik donanım dahil önemli miktarda materyal ele geçirdiği kaydedildi.