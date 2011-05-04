Bin Ladin'in kızı: Canlı yakalanıp infaz edildi

T24 - El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in ABD tarafından nasıl öldürüldüğü henüz netleşmemişken, El Arabia televizyonu Bin Ladin'in kızının ifadelerine yer verdi. Buna göre, Bin Ladin sağ olarak ele geçirilmiş ve sonra başından vurarak infaz edilmiş. ABD ordusu ise Bin Ladin'in çatışma sırasında öldüğünü duyurmuştu.





ABD'nin başkenti Washington'da Atlantik Konseyi adlı düşünce kuruluşunda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Usame Bin Ladin'in Amerikan birliklerince öldürüldüğü operasyonu "inanılmaz ve nefes kesici" olarak niteleyen Biden, "Tüm ekibin, istihbarat camiasının, CIA'in, Navy Seals üyelerinin kapasitesi ve kendilerini görevlerine adamışlıklarından hayran kaldım. Olağanüstüydü" dedi.

Operasyonu düzenleyen ekibi kastederek, "Usame Bin Ladin'i takip eden ve öldüren bu cesur profesyoneller, tek kelimeyle nefes kesiciydi, inanılmaz bir görevdi" diyen Biden, "böyle bir operasyonu Amerikalılardan başka kimsenin yapamayacağını" belirtti.

Biden, Bin Ladin'in öldürülmesi sayesinde dünyanın bugün sadece Amerikan halkı için değil, tüm insanlar için daha güvenli bir yer olduğunu söyledi.

ABD'nin dünyanın en çok aranan adamını öldürebilmesinin dünyaya açık bir mesaj verdiğini kaydeden Biden, "Saklanabileceğiniz hiçbir yer yok. Eğer ABD, Demokrat ya da Cumhuriyetçi, hangi yönetim olursa olsun, bir hedefe ulaşma kararı alırsa, o hedefe ulaşır. Kararlılıkla, hiçbir tereddüte kapılmadan ve durmak bilmeden, verdiği taahhüdün takipçisi olur" diye konuştu.



"Hayranlık verici detaylar..."

Bin Ladin'in saklandığı binaya düzenlenen operasyona dair planların hiçbir şekilde sızdırılmamış olmasının da hayranlık verici olduğunu ifade eden Biden, "Bu misyonun başarılması yönünde çok yoğun bir arzu vardı. Aylar boyunca operasyonu planlama sürecinde olmamız ve bu süreçle ilgili 16 kadar Kongre üyesinin bilgilendirilmiş olmasına rağmen, tek bir şey bile sızmadı. Bunu kesinlikle olağanüstü ve inanılmaz buluyorum" dedi.

Bin Ladin'in öldürülmesine dünya genelinden gelen destek mesajlarına duyduğu minnettarlığı da dile getiren Biden, ABD'nin dualarının, teröre kurban giden masumlarla olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı Biden, konuşmasında El Kaide lideri Bin Ladin için "kasap" nitelemesini kullandı.



Canlı mı yakalandı?

El Arabiya'nın Bin Ladin'in kızının ifadelerine dayandırdığı haberinde ise, Bin Ladin çatışma sırasında canlı yakalanmış; sonra başından vurularak öldürülmüş.



Bin Ladin silahsızmış

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney de, operasyon sırasında Usame Bin Ladin'in silahsız olduğunu söylemişti. Carney, Bin Ladin'in ölü haldeki fotoğrafının "korkunç" göründüğünü ve yayımlanması halinde "tahrik edici" olabileceğini belirtmişti.