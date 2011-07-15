Bin Ladin'in büyük saldırı planı

T24- Amerikan basını, öldürülen Usame Bin Ladin'in 11 Eylül'ün 10. yıl dönümü için ABD'de yeni bir saldırı planladığını yazdı.

Pakistan'da 2 Mayıs'ta Amerikan askerlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürülen El Kaide örgütünün eski lideri Usame bin Ladin'in 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 10. yıl dönümünde ABD'de yeni bir saldırı planladığı bildirildi.

Ekonomi çevrelerinin etkin gazetesi Wall Street Journal isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Amerikalı yetkililere dayanarak verdiği haberde, Bin Ladin'in Pakistan'daki evinde buna dair bazı mesajlar ve notlar bulunduğunu, ancak başlangıç aşamasındaki bu planın icraatına geçildiği yönünde kanıt bulunmadığını belirtti.

Makaleye göre, Amerikalı yetkili, Bin Ladin ve operasyon şefi Attiye Abdülrahman'ın saldırıyı yürütecek ekibin kimlerden oluşacağı konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ve Bin Ladin'in Abdülrahman'ın önerdiği isimleri reddettiğini ifade etti.

Aynı kaynak, 2 Mayıs'taki operasyonun ardından sonraki günlerde Amerikan ordusu tarafından ele geçirilen not ve dosyaların da Bin Ladin'in ABD ve başka batılı hedeflere saldırılar düzenlemeyi planladığını gösterdiğini kaydetti.

Gazete, Bin Ladin'in aralarında Los Angeles'ın bulunduğu büyük Amerikan şehirleri ile tren ve uçakları, ABD'nin bağımsızlık günü 4 Temmuz veya 11 Eylül'ün 10. yıl dönümü gibi sembolik tarihlerde vurmayı istediğini yazdı.