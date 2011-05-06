Bin Ladin’i sırtından vuran Zevahiri mi?

T24 - Suudi gazetesi El Vatan, Kaide liderini örgütün iki numarası sayılan Zevahiri’nin yakalattığını iddia etti. Buna göre, Zevahiri’nin Bin Ladin için tuttuğu kurye Pakistan’daki eve izlendiğini bile bile gitti.



ABD’nin 10 yıllık takibin ardından El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i yakalamasını sağlayan kuryenin, örgütün ikinci adamı Eymen El Zevahiri için çalıştığı ve Amerikalı istihbaratçıları bile bile Pakistan’daki eve götürdüğü iddia edildi. Milliyet gazetesşnde yer alan haber şöyle:



Suudi gazetesi El Vatan konuya hâkim bölgesel bir kaynağa dayanarak, Bin Ladin ile Zevahiri arasında anlaşmazlık yaşandığını ve Zevahiri’nin başında bulunduğu Mısır fraksiyonunun Bin Ladin’in 2004’teki hastalığından beri örgüt kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını yazdı.





‘Mısırlılar darbe yaptı’



El Vatan’a göre, örgütün üst düzey yöneticilerinden olan ve 11 Eylül saldırılarına karşı çıktığı düşünülen Mısırlı Saif El Adil, sonbaharda İran’dan dönmesinin ardından El Kaide içindeki Mısırlılar Bin Ladin’i ortadan kaldırmak için bir plan yürürlüğe koydu. Zevahiri yönetimindeki Mısırlılar örgütü fiilen idare ediyor ve kontrolü ele geçirmeye çalışıyordu. Bin Ladin’i Taliban’ın kalesi olan Afganistan-Pakistan sınırını terk ederek öldürüldüğü Abbottabad’a yerleşmeye ikna eden de aynı kişilerdi. Kimliği Guantanamo’daki mahkûmlarca ifşa edilen kurye de Kuveytli değil Pakistanlıydı. Daha önce Bin Ladin’in, internet ve telefon bağlantısı bulunmayan evde dünyayla iletişim kurmak için çok güvendiği bir kurye kullandığı, bu kişinin 11 Eylül’ün beyni olarak bilinen Halid Şeyh Muhammed’in yetiştirdiği genç bir adam olduğu belirtilmişti.





Bin Ladin’in akıl hocası



Bin Ladin, El Kaide’yi Zevahiri ile birlikte, Afganistan’dan geldikleri Pakistan’da kiralık bir evde kurmuştu. Mısır doğumlu bir cerrah olan Zevahiri, 1998’de El Kaide’ye katılan İslami Cihad’ın Mısır grubunun başındaydı. Zevahiri, Bin Ladin’in ‘akıl hocası’ ve El Kaide’nin ‘beyni’ olarak nitelendiriliyordu. 2009’da Bin Ladin’in arka plana çekilmesiyle Zevahiri, ABD tarafından örgütün başkomutanı olarak adlandırılmaya başlanmıştı. Bin Ladin’in ölümünden sonra da 59 yaşındaki Zevahiri’ye en kuvvetli yeni lider adayı gözüyle bakılıyor. FBI’ın en çok arananlar listesinde bulunan Zevahiri’nin, yakalanmasını sağlayacak kişiye 25 milyon dolar ödül vaad ediliyor.