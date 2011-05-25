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Dünya

BİN LADİN OPERASYONU FİLM OLUYOR LOS ANGELES (A.A)

25 Mayıs 2011 14:49

-BİN LADİN OPERASYONU FİLM OLUYOR LOS ANGELES (A.A) - 25.05.2011 - Oscar ödüllü "The Hurt Locker" filminin yönetmeni Kathryn Bigelow'un, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonu anlatan bir film çekeceği bildirildi. Columbia Pictures'dan yapılan açıklamada, "Columbia Pictures'ın, The Hurt Locker'ın yönetmeni Kathryn Bigelow ve senaristi Mark Boal'ın yeni filminin ABD'deki dağıtım haklarını aldığı" belirtildi. Adı henüz belirlenmeyen uzun metrajlı filmde, Amerikan özel güçlerinin 2 Mayıs'ta düzenlediği gizli operasyon anlatılacak.

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