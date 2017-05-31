Bin kişiden "yan yanayız" çağrısı: Tek partili devletle Meclis etkisizleştiriliyor

Aralarında yazar, bilim insanları ve siyasetçilerin yer aldığı bin kişi bugün (31 Mayıs 2017) Point Otel'de bir araya geldi. “Yan yanayız, bir aradayız” açıklaması yapan imzacılar barış, demokrasi için çağrı yaptı. Çağrıda, ilk sözü alan Ahmet Türk, “Türkiye’nin her zaman ortak bir akla ihtiyacı oldu. Birçok insan ülkemizde güvenlikçi politikalarla bu ülkenin yönetilmeyeceğini anladı” dedi. Yapılan çağrıda, "Tek partili devletle Meclis'in etkisizleştirilmesine karşıyız" denildi.

Toplumun farklı kesimlerinde bin kişi bugün saat 11.30’da İstanbul Talimhane’deki Point Otelde “Yan yanayız, bir aradayız” çağrısında bulundu. Çağrıyı yapanların arasında siyasetçiler, yazarlar, oyuncular, akademisyenler ve hukukçular bulunuyor.

Yapılan çağrıda, “Yanyanayız, bir aradayız. Bu toprakların ortak sahibi bizler; siyasi parti, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, Kürt ,Türk, ‘Evetçi’, ‘Hayırcı’ diye bölünmek ve ayrıştırılmak istemiyoruz. Nefret dilinden, can ve mal güvenliğinden, ahlak aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Metin, “Tek partili devletle meclisin etkisizleştirilmesine karşıyız. Yüz binlerce akademisyeni gazeteciyi haksız ve hukuksuz yargılayanlara ‘hayır!’ diyoruz. Anayasa referandumun şaibeli sonuçlarını kabul etmiyoruz. Bir arada güven içinde yaşamak için acilen OHAL’in kaldırılmasını adalet ve hukuk güvenliğinin sağlanması için hesap veren Anayasa ve şeffaf devlet için kararlı adımların atılmasını istiyoruz. Tüm yurttaşları, sivil girişimleri ve siyasi partileri güç güvenliğine çağırıyoruz. İdeolojik dayatmacı, cinsiyetçi ve ayrımcı olmayan bir eğitim sisteminin barışçı bir siyasetin egemen kılınması için güçlerimizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz” diyerek devam etti.

Açıklamada, ilk söz alan Ahmet Türk, “Türkiye’nin her zaman ortak bir akla ihtiyacı oldu. Birçok insan ülkemizde güvenlikçi politikalarla bu ülkenin yönetilmeyeceğini anladı” dedi.

Söz alan bir diğer isim Anavatan Partisi eski milletvekili ve Diyarbakır eski müftüsü Abdulbaki Erdoğmuş yaptığı konuşmada, “Yaklaşık 50 yıldır demokrasi içerisinde olduk ama geldiğimiz noktada Türkiye ne yazık ki istikamatini demokrasiden çevirdi” dedi.

Bildiri'de şu ifadeler kullanıldı:

Yan yanayız, biraradayız!"

"Bu toprakların ortak sahibi olan bizler; ortak yaşamı kurmak, korumak, geliştirmek için, siyasî parti, ideolojik aidiyet, inanç, din, mezhep, milliyet, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 80 milyona sesleniyoruz.

Bizler kutuplaşmak, birbirimize düşmanlaşmak, Türk-Kürt, dindar-laik, evetçi-hayırcı diye bölünmek, onlar-bunlar diye ayrıştırılmak istemiyoruz.

İnancımızı, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, hayat tarzımızı kendi seçtiğimiz gibi, özgür, eşit, korkusuz, huzur içinde yaşamak; birbirimize güvenmek, dayanışmak istiyoruz...

Savaşa sürüklenmekten, çatışmacı ortamdan, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, haklarımızın özgürlüğümüzün kısıtlanmasından, can ve mal güvenliğimizden, toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlâk aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe duyuyoruz.

"Despotik siyasetin yarattığı bütün mağduriyetlere hayır diyoruz"

Tek adam rejimi ve partili devlete, adaletsizlik ve hukuksuzluğa, meclisin etkisizleştirilmesine, her çeşit muhalefetin baskı ve tehditle sindirilmesine karşıyız.

Yüzbinlerle kamu çalışanını, siyasetçiyi, akademisyeni, medya, yargı ve güvenlik mensuplarını haksız, hukuksuz keyfî uygulamalarla, tutuklamalarla, baskılarla tasfiye eden despotik siyasetin yarattığı bütün mağduriyetlere hayır diyoruz!

Geleceğimizi karartan bu anlayışı anayasallaştırmaya çalışan referandumun şaibeli sonuçlarını ve halk iradesinin yasalar yok sayılarak açıkça çiğnenmesini kabul etmiyoruz.

"OHAL kaldırılmalı"

Birarada güven içinde yaşamak için, acilen: Hukuk ihlallerine yol açan OHAL’in kaldırılmasını, toplumun tümüne yayılan mağduriyetlere karşı adalet ve hukuk güvenliğinin sağlanmasını, Meclisin yasama ve denetleme yetkisinin güçlendirilerek iadesini, Hesap veren, anayasal, şeffaf devlet için kararlı adımlar atılmasını, gizli oy ve şeffaf sayım temelli sandık güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz.

Korku, gerilim ve kutuplaştırma siyasetinden güç devşirenlere karşı; ülkemizin geleceğinden sorumlu tüm yurttaşları, farklı kanaat önderlerini, sivil girişimleri, siyasi partileri güç birliğine çağırıyoruz!

"Eşit haklı işbirliğini gözeten..."

Adaletli, hakkaniyetli, tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine dayalı “hukuk devleti”nin, bireysel ve toplumsal insan haklarını tam uygulayan eşitlikçi, çoğulcu demokrasi anlayışının, başta yerel yönetimlerde olmak üzere katılımcılığı teşvik edecek bir idari yapının, ideolojik dayatmacı, cinsiyetçi, ayrımcı olmayan; özerk ve eleştirel düşünceye dayalı bir eğitim sisteminin, bölge halkları ve dünya ülkeleriyle eşit haklı işbirliğini gözeten barışçı bir siyasetin, egemen kılınması için, güçlerimizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz..."

"Tek sese karşı bir aradayız"

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya yaptığı konuşmada, “Zenginliklerimizle tek sese karşı bir aradayız yan yanız ve ülkemizde barış huzur içerinde yaşamak istiyoruz. Erdemli olan ne varsa biz onu yaşamak istiyoruz” dedi.

Çağrı yapacak bin isimden bazıları şöyle:

Abdülbaki Erdoğmuş (ANAP eski Milletvekili), Ahmet Türk (Eski Milletvekili), Ali Nesin (Akademisyen),Ali Sirmen (Gazeteci, Yazar), Aysel Çelikel (ÇYDD Başkanı) , Ayşenur Arslan (Gazeteci, Yazar), Barış Yarkadaş (CHP İstanbul Milletvekili), Binnaz Toprak (CHP Eski Milletvekili), Celal Yıldırım (TÜSES YK Başkanı), Celalettin Can (78’liler Vakfı), Cihangir İslam (Akademisyen, Yazar), Erdal Atabek (TTB Merkez Konseyi eski Başkanı, Yazar), Erendiz Atasü (Akademisyen, Yazar), Ergun Özbudun (Akademisyen, Yazar), Ertuğrul Günay (Kültür ve Turizm eski Bakanı), Ertuğrul Yalçınbayır (Ak Parti Kurucusu, başbakan eski yardımcısı), Fatma Bostan Ünsal (Ak Parti Kurucusu), Fikri Sağlar (CHP Mersin Milletvekili), Filiz Kerestecioğlu (HDP İstanbul Milletvekili), Genco Erkal (Sanatçı), Gülriz Sururi (Sanatçı), Hakan Aygün (Gazeteci, Yazar), Hasan Cemal (Yazar) , Hasip Kaplan (HDP eski Milletvekili),Haydar Ergülen (Yazar, Şair), Hüda Kaya (HDP İstanbul Milletvekili), Hülya Gülbahar (Hukukçu), İhsan Eliaçık (Yazar), İlhan Cihaner (CHP İstanbul Milletvekili), İlhan Tekeli (Akademisyen, Yazar), Kazım Güleçyüz (Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Levent Gültekin (Yazar), Mehmet Bekaroğlu (CHP İstanbul Milletvekili), Melda Onur (CHP eski Milletvekili), Meral Danış Beştaş (HDP Adana Milletvekili), Mithat Sancar (HDP Mardin Milletvekili), Murat Belge (Akademisyen, Yazar), Musa Çam (CHP İzmir Milletvekili), Müjde Ar (Sanatçı), Nesrin Nas (ANAP eski Genel Başkanı), Nuray Mert (Gazeteci, Yazar), Orhan Alkaya (Sanatçı), Osman Baydemir (HDP Şanlıurfa Milletvekili), Oya Baydar (yazar) Ömer Faruk Gergerlioğlu (Doktor, Yazar, Mazlumder eski Genel Başkanı), Rakel Dink (Hrant Dink Vakfı YK Başkanı), Rıza Türmen (CHP eski Milletvekili, AİHM eski Yargıcı), Rojin (Sanatçı), Seline Doğan (CHP İstanbul Milletvekili), Serra Yılmaz (Sanatçı), Sezgin Tanrıkulu (CHP İstanbul Milletvekili), Sırrı Sakık (Siyasetçi), Şenal Sarıhan (CHP Ankara Milletvekili), Şevket Pamuk (Akademisyen, Yazar), Taner Akçam (Akademisyen, Yazar), Tarhan Erdem (Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı, CHP Eski Genel Sekreteri), Tarık Ziya Ekinci (Siyasetçi, Doktor, Yazar), Tilbe Saran (Sanatçı), Türkân Elçi (Öğretmen),Ümit Kıvanç (Yazar), Yasemin Çongar (Gazeteci-Yazar), Yiğit Gülöksüz (Akademisyen, Yazar), Zeynep Altıok (CHP İzmir Milletvekili), Zeynep Oral (Yazar), Ziya Halis (Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı), Zuhal Olcay (Sanatçı), Zülfü Livaneli (Sanatçı, Yazar)