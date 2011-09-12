Bin kişi tokalaştı, kan davası bitti

T24 -



‘Dileğimiz tüm kan davalarının barışla sonuçlanması'







Barış için bir araya gelen iki aileye mensup yaklaşık bin kişi onlarca metre uzunluğundaki kuyrukta birbiriyle dakikalarca tokalaşıp, birlikte yemek yiyerek kan davasına son verip barıştıklarını duyurdu.Radikal gazetesinde yer alan habere göre, geçen Ocak ayında Akçakale’nin Düzce Köyü’nde, muhtarlık seçimlerinden dolayı husumetli olan, ikisi de Arap kökenli Cümeyli Aşireti’ne mensup Analay ve Aysit aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Ali Analay yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Olaya karıştığı saptanan bazı kişilerin tutuklandığı olayın ardından; iki aile arasında kan davası başladı. Kan davasının ardından Aysit ailesi, olayın meydana geldiği köyü terk ederek Akçakale ve Şanlıurfa’ya göç etti.Aradan geçen süreçte iki ailenin barışması için Cümeyli Aşireti’nin ileri gelenlerinden, aynı zamanda Harran İlçesi’nin belediye eski başkanı olan İbrahim Özyavuz, aracılık yapmaya başladı. Yaklaşık 3 ay süren görüşmelerin ardından iki ailenin de barışı kabul etmesi üzerine, Harran ilçe merkezinde barış yemeği düzenlendi. Kümbet evlerin arasına kurulan çadırlarda düzenlenen barış yemeğine, yöredeki aşiretlerin temsilcileri, Suriye’den gelen aşiret mensupları ile iki aileye mensup yaklaşık bin kişi katıldı.Barış yemeği için öğle saatlerinde ilçeye gelen Aysit ve Analay ailesi fertleri, boş alanda uzun kuyruk oluşturup, dakikalarca tekbirler eşliğinde birbiriyle tokalaştı. Uzun süren tokalaşmanın ardından kıl çadıra geçen kalabalık, burada birlikte dua etti. Barışa aracılık eden İbrahim Özyavuz, iki ailenin kavgasından dolayı birçok insanın mağdur olduğunu söyledi. Özyavuz, "İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Bir daha kan davaları ve husumetlerin yaşanmamasını diliyoruz, Bugün barışıldığı için çok mutluyuz. Dileğimiz bölgemizde devam eden tüm kan davalarının barışla sonuçlanmasından yanadır" diyerek barışa katkı sunanlara teşekkür etti.Yapılan konuşmaların ardından iki aileyi temsilen Ali Analay ile Ahmet Aysit el sıkışarak birbirine teşekkür etti. Kurulan yer sofrasında bin kişi birlikte yemek yiyerek barıştıklarını ilan ederken, yaşanan olay sonrası göç eden Aysit ailesi mensuplarının da yeniden köylerine dönecekleri öğrenildi.