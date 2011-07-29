-BİN ALİ YOLSUZLUKTAN MAHKUM OLDU TUNUS (A.A) - 29.07.2011 - Tunus'ta bir mahkeme, halk ayaklanması sonucu devrilen eski devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali ile damadını yolsuzluk suçlamasıyla gıyaben 16'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, gıyaben yargılanan Bin Ali ile damadı olan işadamı Şakir El Materi'yi ayrıca 97'şer milyon Tunus dinarı (yaklaşık 118 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum etti. Materi ile evli olan Bin Ali'ni kızı Nesrin de, gıyaben 8 yıl hapis cezası ile 50 milyon Tunus dinarı (61 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum edildi. Ülkedeki yolsuzluk suçlamalarının da ana tepkilerden birini oluşturduğu haftalar süren protestolar sonucu Ocak ayında 23 yıldır iktidarda olan Bin Ali, devrilmişti. Yakın aile üyeleriyle birlikte Suudi Arabistan'a kaçan Bin Ali, geçen ay da eşi Leyla ile birlikte soygun ve yasadışı olarak büyük miktarda nakit para, mücevher edinmekten 35'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Başka bir davada da Bin Al uyuşturucu ve silahlar bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. Tunus'taki kitlesel gösteriler, "Arap Baharı" adı verilen Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yayılan halk ayaklanmalarına ilham vermişti.