-BİN ALİ GIYABINDA YARGILANIYOR TUNUS (A.A) - 20.06.2011 - Tunus'un devrik devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin gıyabında yargılandığı dava başladı. AFP'nin bildirdiğine göre, Suudi Arabistan'da sürgünde yaşayan Bin Ali'nin hazır bulunmadığı dava, Tunus'un başkenti Tunus'ta görülüyor. Bin Ali, aleyhindeki suçlamaları kınamış ve yargılamayı, "yüzkarası bir maskeli balo" sözleriyle değerlendirmişti. Fransız avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Tunus'tan kaçmadığını, ancak "kardeşin kardeşi öldürdüğü çatışmaları" önlemek için ülkesinden ayrıldığını belirten Bin Ali'nin bu açıklaması, kamuoyuna yaptığı ilk açıklamaydı.