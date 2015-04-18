1786 emniyet personeli emekliye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararıyla değişik rütbelerdeki bin 776 emniyet müdürü ile 10 emniyet amiri emekliliğe sevk edildi.

Hrant Dink cinayetine ilişkin dava kapsamında tutuklu olan sanıklarından eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek de emekliye ayrılan isimler arasında yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2015/1 sayılı Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile emekliye sevk edilen emniyet teşkilatı personeli hakkında açıklama yaptı.

Emniyet tarafından yapılan yazılı açıklamada bin 786 emniyet personelinin emekliye sevk edildiği açıklanarak "6638 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 04 Nisan 2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amir hükümleri gereğince, Emniyet Genel Müdürü başkanlığında 13-16 Nisan 2015 tarihleri arasında toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; 1142 Birinci Sınıf Emniyet Müdürünün, 269 İkinci Sınıf Emniyet Müdürünün, 184 Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürünün, 181 Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürünün, 10 Emniyet Amirinin emekliye sevk edilmeleri uygun görülmüştür. İlgili personel emeklilik durumunu, Personel Bilgi Sisteminden kendi kullanıcı adı ve şifresini girerek öğrenebilecektir" ifadeleri kullanıldı.