"Emniyet, bin 500 IŞİD ve El-Kaide'liyi 2 yıl önce takipten çıkarmış"

Zaman gazetesi, "Polisin iki yıl önce El-Kaide ve IŞİD ile bağlantılı yaklaşık bin 500 şüphelinin takibini bıraktığını" öne sürdü. Haberde, "PKK, DHKP-C ve MLKP gibi örgüt mensupları da dahil edildiğinde bu sayının 10 bine yaklaştığı öğrenildi" iddiasına yer verildi.

Bayram Kaya ve Emre Soncan'ın Zaman'da yer alan haberine göre, dosyaları kapatıldığı için takibi bırakılanlar arasında HDP'nin Diyarbakır mitinginde bomba patlatan Orhan Gönder ve Suruç'ta 33 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz de yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı öldüren DHKP-C'li Şafak Yayla'nın da cezaevinden çıktıktan sonra canlı bomba şüphelisi gerekçesiyle takip edilmesi gerekiyordu.

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