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Bin 500 hâkim ve savcı adayı alınacak

Adalet Bakanlığı, hâkim ve savcı alımlarına ilişkin açıklama yaptı

03 Ekim 2017 23:34

Adalet Bakanlığı, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağını açıkladı. 

Hâkim ve savcı alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı belirtildi. Açıklamada, yazılı sınavın ÖSYM tarafından 24 Aralık 2017 Pazar günü Ankara'da yapılacağı bildirildi.

Sınavın cevaplama süresinin 130 dakika olduğu ifade edilerek, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı uyarısında bulunuldu.

Vatandaşlar, http://www.pgm.adalet.gov.tr/ adresinden konuyla ilgili detaylı bilgi alabilir.

 

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