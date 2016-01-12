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Yaşam

Bin 497 kredi kartıyla Guiness Rekorlar Kitabına girdi

ABD'de eczacılık yapan Walter Cavanagh, sahip olduğu bin 497 kredi kartıyla 44'ncü kez Guiness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini aldı

12 Ocak 2016 15:30

ABD'de eczacılık yapan Walter Cavanagh, sahip olduğu bin 497 kredi kartıyla 44'ncü kez "Bay Fantastik Plastik" olarak Guiness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini aldı. Cavanagh'ın kartlarının toplam ağırlığı 17 kilogramı buluyor.

ABC News’in haberine göre, kredi kartı çıkarttırmaya 1960'larda başlayan Cavanagh şöyle konuştu:

"Kaliforniyalı bir arkadaşımla iddiaya girdik. Yıl sonuna kadar en çok kredi kartı toplayan bir akşam yemeği kazanacaktı. O yıl sonunda 143 kartım oldu. Arkadaşımın ise 138. O da benim gibi o dönem eczacılık yapıyordu. Biraz daha çalışsaydı benim yerimde o olabilirdi"

Sayısı neredeyse bin 500'e varan kartlardan yalnızca birini kullandığını söyleyen Cavanagh'ın benzincilerden, uçak firmalarından, barlardan hatta Teksas'ta bir dondurma dükkânından bile kredi kartı var. Kredi kartlarının en düşük limiti ise 50 dolar.

Antika kredi kartlarının olduğunu da söyleyen ABD'li rekortmen, kartların kağıttan alüminyuma sonrasında plastiğe kadar değişim gösterdiğini söylüyor.

Cavanagh, bankalaradan ret aldığında ise yazdığı bir mektupla yeniden başvurarak dünya rekorunu elinde tutmaya çalıştığını açıklıyor. Geçerlilik süresi dolan kartlar ise toplam koleksiyona katılmıyor.

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