-BİN 300 LİRA MAAŞA ÇOBAN ARANIYOR MALATYA (A.A) - 30.09.2010 - Malatya'da, yılın 7 ayı çalışan ve tüm ihtiyaçları köylüler tarafından karşılanan çobanlığa ilgi bin 300 lira maaş verilmesine rağmen yok. Çobanlığın da her meslek gibi bilgi isteyen, zor meslek gruplarından olduğunu dile getiren Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, insanların ''hayvan bekçisi'' diye önemsemediği ve küçümsediği çobanlığın, önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirtti. Akın, çobanlık yapmanın ayrı bir meziyet istediğini, insanların mesleği küçümseyerek bu işi yapmamasına anlam veremediğini ifade ederek, işsizliğin çok fazla olduğu şu günlerde yetiştiricilerin hayvanlarına bakması için çoban bulamadığını söyledi. İhsan Akın, ''Hayvan yetiştiricilerimizin bir çoğuyla yaptığımız bire bir görüşmelerde, hayvanlarına bakması noktasında çoban bulamamaktan şikayetçi olduklarını görüyoruz. Son günlerde yetiştiricilerimizin birçoğu çoban arayışına girdi. Çobanlık her önüne gelenin yapamayacağı, meziyet isteyen bir meslektir. Buna rağmen yetiştiricilerimiz işsizliğin çok fazla olduğu şu günlerde bin 300 liraya bile çoban bulamıyor. İnsanlarımız çobanlık diye mesleği önemsemiyor ve küçümsüyor. Halbuki bu devirde çobanlık kazançlı bir meslek haline geldi'' görüşünü dile getirdi. -''ÇOBAN MAAŞIMLA EV ALDIM'' Malatya'nın Akçadaç ilçesine bağlı Göktarla köyünde çobanlık yapan 39 yaşındaki Faik Hamurcu ise 12 yıldır inek çobanlığı yaptığını belirterek, mesleğinden memnun olduğunu söyledi. Yılın 7 ayı çalıştığını dile getiren Hamurcu, ''Mesleğim olmadığı için bu işi yapmak zorunda kaldım. Ancak, şu anda işimden çok memnunum. 12 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ayda yaklaşık bin 150 lira kadar gelirim var. Aldığım ücret beni tatmin ediyor. İşsiz olsaydım, ya da kentte asgari ücretle bir yerde çalışmak zorunda kalsaydım kesinlikle bu kadar para kazanamazdım'' dedi. Hamurcu, kahve köşelerinde bir sürü işsizin olduğunu, ancak utandıkları için bu işi yapmak istemediklerini belirterek, çobanlığın çok eskiye dayanan köklü mesleklerden biri olduğunu vurguladı. Faik Hamurcu, ''Önemli bir iş yaptığımı düşünüyorum. Hem canlıları koruyorum, hem de onlara en iyi şekilde bakarak insanların güvenini kazanıyorum. Gittiği yere kadar bu işi yapacağım. Sağlığım açısından da yaptığım iş önemli. Bir çeşit sabah sporu yapıyorum. Tıpkı bir devlet memuru gibi sabah 09.00, akşam 17.00 esaslı çalışıyorum. Barınak ve gıda ihtiyacımı da köylüler karşılıyor. Hiçbir masrafım yok. Bugüne kadar biriktirdiğim çoban maaşımla ev aldım. Hayvanları da çok seviyorum. Her birine isim taktım. Zaman zaman onlarla dertleşiyor, tüm stresimi atıyorum. Her şeyden önemlisi dağların temiz havasını soluyorum'' diye konuştu.