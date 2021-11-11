BİM, üçüncü çeyrekte Rekabet Kurumu’nun kestiği cezaya yakın tutarda kâr etti

T24 Ekonomi Servisi

İktidarı fahiş fiyat suçlamalarıyla gündeme gelen perakende zincirleri arasında yer alan BİM, 2021’in üçüncü çeyreğinde gelirlerini yıllık yüzde 29 arttırarak 17.4 milyar TL’ye, net kârını yüzde 35 arttırarak 884 milyon TL'ye çıkardı.

BİM’in 2021’in üçüncü çeyreğinde mağazalar satış, sepet ve trafik büyümesi sırasıyla yıllık yüzde 18,7, 18,6 ve yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Şirket, 2021’in üçüncü çeyreği sonunda yurtdışında 874 mağaza olmak üzere toplamda 10.330 mağaza sayısına ulaştı. Yıllık mağaza büyüme oranı yüzde 13 seviyesinde.

Rekabet Kurumu, kartel oluşturucu faaliyetler içinde bulundukları iddiasıyla BİM’e 958 milyon lira, CarrefourSA’ya 142 milyon lira, Migros’a 517 milyon lira idari para cezası vermişti.