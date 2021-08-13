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Ekonomi

BİM’in cirosu yüzde 22, kârı yüzde 4 arttı

13 Ağustos 2021 10:37

Perakende zinciri BİM’in kârı, 2021’in ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak 725,2 milyon TL’ye yükseldi. 

BİM’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 oranında arttı ve 17.163 milyar TL oldu.

BİM’in operasyonel giderleri aynı dönemde yüzde 37,1 oranında artarak 2.156 milyar TL olarak gerçekleşti. 

İkinci çeyrekteki net dönem kârıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem kârı 1.410 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemindeki 6 aylık ana ortaklık net dönem kârı 1.128 milyar TL idi.

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