BİM’den şeker açıklaması: Satış fiyatı çok yüksek tedarik edemiyoruz

Şeker fabrikalarının son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğunu söyleyen BİM, “Ülkemizin en büyük tedarikçisi olan kamu kuruluşunun bu günlerde şeker satışını neredeyse durdurması ve diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız” şeklinde bir açıklama yaptı.

Son haftalarda sosyal medyada BİM marketlerinde toz ve küp şeker bulunamadığı, rafların boş olduğu konuşuluyordu. Bunun üzerine bir açıklama yapan BİM, şeker fabrikalarının son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğunu vurguladı, “Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız” ifadelerini kullandı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, BİM’den yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizdeki şeker üretiminin yaklaşık yarısı kamu kuruluşu niteliğindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte, şeker pancarı fiyatı devletimiz tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Dolayısıyla şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kar ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir.

“Kamu kuruluşlarımıza güvenimizden hiç stok yapmadık”

Şeker fiyatını ve piyasasını yöneten, yönlendiren üretimin yaklaşık yarısını temin eden kamu kuruluşlarına şirketimizin güveni sebebi ile hiçbir dönemde stoklama gibi bir eylemde bulunulmamıştır. Devletimizin sahibi olduğu şeker üreticisi kurum kayıtlarından BİM’in stok amaçlı şeker satın almadığı görülecektir. Bu sebepledir ki; ülkemizin en büyük tedarikçisi olan kamu kuruluşunun bu günlerde şeker satışını neredeyse durdurması, diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız.”