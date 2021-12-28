BİM, bazı ürünlerde indirime gittiğini duyurdu

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), bazı ürünlerde belli tarihlerde yüzde 8 ile 40 arasında indirim yaptığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değeri Müşterilerimiz,

BİM ülkemizin lider perakende kuruluşu olarak tüm paydaşlarına yönelik sorumluluklarının bilincindedir.

Temel görevimiz müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlardan sunmaktır.

Bu kapsamda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla ürünümüzde yüzde 8 ila yüzde 40 oranında indirim uyguladık.

Önümüzdeki dönemde de fiyat ve maliyet istikrarı ortamının oluşmasıyla, diğer birçok ürünümüzde indirimler devam edecektir. Saygılarımızla"