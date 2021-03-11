BİM 2020’de kârını yüzde 113 artırdı; son çeyrekteki artış yüzde 159'u buldu

T24 Ekonomi Servisi

Pandemide satışları en çok artan şirketler arasında yer alan market zinciri BİM 2020’nin dördüncü çeyreğinde kârını yüzde 159 artışla 825 milyon TL’ye çıkardı. 2020 yılı genelinde ise şirketin net kârı yıllık yüzde 113 artarak 2,61 milyar TL’ye ulaştı.

Son çeyrekte aynı mağaza satış yıllık yüzde 31, sepet hacmi yüzde 50 artış gösterirken, şirketin satış gelirleri, yıllık yüzde 45 yükselişle 15,3 milyar TL’ye ulaştı.

Pandemiye karşı getirilen kısıtlamalar vatandaşların markete daha az uğramamasına ama daha çok alışveriş yapmasına yol açtı.



Son çeyrekte BİM’de aynı mağaza başına satışta yüzde 31 artış yaşandı. Buna karşılık BİM mağazalarının trafiği yüzde 13 düştü.