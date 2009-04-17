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Kültür-Sanat

Bill Plympton, İstanbul Film Festivali’nde

İstanbul Film Festivali animasyon dünyasında bir marka olan dünyaca ünlü sanatçı Bill Plympton’ı konuk ediyor.

17 Nisan 2009 03:00

İstanbul Film Festivali animasyon dünyasında bir marka olan dünyaca ünlü sanatçı Bill Plympton’ı konuk ediyor.

Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin geleneksel bölümlerinden Canlandırma Sineması, bu yıl müthiş çizim enerjisi, gerçeküstü mizah anlayışı ve geniş hayal gücüyle bağımsız animasyon dünyasında bir marka olan dünyaca ünlü sanatçı Bill Plympton’ı konuk ediyor.

Festivalde Ben & Jerry’s’in sponsorluğunu üstlendiği Canlandırma Sineması bölümü kapsamında sanatçının ‘Şarkı’, ‘Garip Birisiyle Evlendim!’, ‘Mutant Uzaylılar’, ‘Saçlar Havaya’ ve ‘Ahmaklar ve Melekler’ adlı beş uzun metrajlı canlandırma filmi gösteriliyor.

Festivalin konuğu olarak İstanbul’a gelen Bill Plympton, Ahmaklar ve Melekler adlı filminin, 18 Nisan Cumartesi günü saat 13:30’da Yeni Rüya Sineması’ndaki gösterimine katılarak izleyicilere filmini sunacak.

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