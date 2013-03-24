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Yaşam

Bill Gates'ten 'yeni nesil prezervatif'e 1 milyon dolar

Bill&Melinda Gates Derneği, ‘yeni nesil prezervatif’ geliştirenlere başlangıç olarak 100 bin dolarlık bağış teklif ettiğini açıkladı

24 Mart 2013 14:55

İstenmeyen gebeliklerin önüne geçen ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için mutlaka kullanılması gereken prezervatifler, bugün 750 milyon insan tarafından tüketiliyor. Yaptığı bağış ve teknolojik projeleriyle tanınan Microsoft’un kurucusu milyarder işadamı Bill Gates, prezervatiflere yenilik kazandırma peşinde.

Doğanın korunması ve yoksul ülkelerdeki yaşam şartlarının geliştirilmesi adına yaptığı bağışlara devam eden Bill Gates, bu sefer ‘yeni nesil prezervatif’ peşinde.

Eşi Melinda ile kurduğu Bill&Melinda Gates Derneği, ‘yeni nesil prezervatif’ geliştirenlere başlangıç olarak 100 bin dolarlık bağış teklif ettiğini açıkladı. ‘Fütürist  prezervatif’ geliştirecek olanlara verilecek yardım, 1 milyon dolara kadar yükseltilebilecek.

Dernek, proje hakkındaki açıklamasında, “Erkeklerin bakış açısından, prezervatif cinsel zevki düşüren bir şey olarak görülüyor” denildi. Kısaca, yeni nesil prezervatifin, erkekleri daha fazla kullanmaya itecek türden bir şey olması isteniyor.


Hipotezimi iyi hazırlayın


Mashable sitesinin haberine göre, eğer bu konuda bir proje geliştirmek isterseniz, Bill&Melinda Gates Derneği’ne ‘test edilebilir' bir hipotez sunmalı, bu hipotezde 'fikrinizin nasıl test edileceğini veya onaylacağını, aynı zamanda geçerli bir veri sunacağını’ açıklamanız gerekiyor. Dünya genelinde hayata geçirilmesi çok maliyetli olan veya hamilelik ile cinsel yolla bulaşan hastalıkların önüne geçemeyen projeler diskalifiye edilecek.

Bill&Melinda Gates Derneği’nin Küresel Sağlık Keşfi ve Dönüşümel Bilim direktörü Chris Wilson, “Sürekli tekrar eden sağlık ve gelişim sorunlarının üstesinden gelmek için yeni ve oyunun kurallarını değiştirici fikirlere ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Yeni nesil prezervatif projesi için fikrinizi GrandChallenges.org sitesinde sunabilirsiniz.

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