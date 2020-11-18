Bill Gates: Pandemiden sonra iş seyahatlerinin yarısı ortadan kalkacak

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinden bahsederken yüz yüze görüşmelerin artık ''altın standart'' olmayacağını ve iş seyahatlerinin yüzde 50'sinin pandemiden sonra ortadan kalkacağını söyledi.



Bill Gates, Salı günü The New York Times DealBook konferansında Andrew Ross Sorkin ile yaptığı röportajda işin geleceğini nasıl düşündüğünü anlattı. Gates'e göre, işin yürütülme şeklindeki en büyük değişikliklerden biri işle ilgili seyahatlerle ilgili olacak. Gates, "Benim tahminim, iş seyahatlerinin yüzde 50'sinden fazlasının ve ofisteki günlerin yüzde 30'undan fazlasının ortadan kalkacağı yönünde" dedi.

Gates, başka birinin önünde fiziksel olarak oturup bir şeyi şahsen tartışmak için uçmanın önemli olduğu iş seyahatinin artık "altın standart" olmayacağını söyledi. Çoğu şirketin bu tür iş gezilerini yapmak için "çok yüksek bir eşik" olacağını tahmin ediyor. Evden çalışmaya gelince, Gates, çalışanlarının sonsuza kadar, her yerden uzaktan çalışabileceğini söyleyen Twitter gibi şirketlere atıfta bulunarak, "bazı şirketler bir ucundan diğer ucuna aşırı olacak" dedi.

Gates, yüz yüze etkinliklere karşı sanal toplantıların bir dezavantajını ortaya çıkardı: yeni insanlarla tanışamama. Sorkin'e bu yıl yeni arkadaşlar edinmediğini çünkü insanlarla rastgele tanışmadığını söyledi.

Gates, "Toplantılardan sonra şans eseri karşılaşmalara izin vermek için yazılım tarafında daha fazlası yapılabilir" dedi.

Pek çok şirket, özellikle Gates'in selamladığı teknoloji dünyasındakiler, işin geleceğini yeniden düşünüyor. Pandemi bu yıl seyahat ve ofis içi işlerin çoğunu durdurdu. Çalışanların asla ofise dönmesi gerekmediğini söyleyen tek şirket Twitter değil: Slack, Stripe ve Facebook, çalışanların şirket merkezinden başka bir yere taşınabileceğini söyledi, ancak bazı durumlarda ücret kesintisi yapacaklar. Gates'in 1975'te Paul Allen ile kurduğu Microsoft'ta çalışanlar, sadece haftanın yarısı için ofise rapor verecekleri bir "karma iş yeri’’ne geçecekler.

Gates'in iş seyahati hakkındaki tahminleri, salgın öncesi seviyelere dönmenin muhtemelen birkaç yıl alacağını tahmin eden endüstri uzmanlarının araştırmalarıyla aynı doğrultuda. Ekim ayındaki Amerika Bankası araştırmasına göre, kurumsal seyahatin "2023'ün sonlarına veya 2024'e" kadar toparlanması olası görünmüyor.