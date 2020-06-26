Bill Gates, Koronavirüs'te son durumu değerlendirdi: ABD'de durum sandığımdan daha kasvetli

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Microsoft kurucusu Bill Gates, dünyada ve ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma dair değerlendirmeler yaptı. Gates, vaka sayısının 2 milyon 400 bini aştığı ABD'de durumun tahmin edebileceğinden çok daha 'kasvetli' olduğunu söyledi.

Bill Gates, CNN'de Coronavirüs Town Hall programına katıldı. ABD'de 124 bini aşan Covid-19 ölümlerinin ülkede salgınla savaşmak için yeteri kadar çalışılmadığının bir göstergesi olduğunu söyleyen Gates, "Yeni bir patojen için test sayısını arttırmak mümkün, hızlıca" dedi.

Gates, "Bazı ülkeler bu durumda çok başarılı oldu ve oralarda teknoloji gittikçe iyileşiyor. Özellikle ABD ise liderlik mesajlarına ve beklenen koordinasyona sahip değildi" dedi. Gates, artan vaka sayılarını temas takibinin yeterli olmamasına ve maske takılmamasına bağladı. Gates, "Bazı insanlar bunu siyasi bir mesela sanıyor, bu çok talihsiz" dedi.

"Vaka sayısındaki artış test sayısındaki artışla ilgili değil"

Bill Gates, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Test sayısı arttıkça vaka sayısı artıyor" açıklamasını değerlendirdi. Gates, bunun tamamen yanlış olduğunu söyledi. ABD'nin salgınla başa çıkarkenki liderlik eksikliğinden hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Gates, Brezilya, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin salgının asıl yükünü çektiğini söyledi.

ABD'de Koronavirüs Görev Gücü'nün önde gelen ismi Dr. Anthony Fauci ile sürekli temas halinde olduğunu söyleyen Gates, işe yarayan bir Covid-19 aşısının yıl sonunda ya da 2021 başında gelmesini beklediğini söyledi.

İnsanların virüsle yaşamı kalıcı olarak kabullenip kabullenemeyeceği sorusunu yanıtlayan Gates, "Umarım olmaz" dedi. Gates, "Bu çok ağır, umarım medya insanlara buradaki trajediyi her zaman gösterir." dedi.