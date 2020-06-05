Bill Gates komplo teorilerine yanıt verdi: Bu saçmalıkları reddetmek zor çünkü çok aptalca

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kendisinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları için yaptığı desteğin ardından kendisi hakkında ortaya atılan "İnsanlara mikroçip takmak istiyor" iddialarına yanıt verdi. Gates, "Bu saçmalıkları reddetmek neredeyse zor çünkü çok aptalca veya garip” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, komplo teorisyenlerinin iddialarına maruz kalan Bill Gates, “Mikroçip türü bir şeyle hiç ilgilenmedim. Bu saçmalıkları reddetmek neredeyse zor çünkü çok aptalca veya garip” ifadelerini kullandı.