Bill Gates komplo teorilerine yanıt verdi: Bu saçmalıkları reddetmek zor çünkü çok aptalca

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kendisinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları için yaptığı desteğin ardından kendisi hakkında ortaya atılan "İnsanlara mikroçip takmak istiyor" iddialarına yanıt verdi. Gates, "Bu saçmalıkları reddetmek neredeyse zor çünkü çok aptalca veya garip” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, komplo teorisyenlerinin iddialarına maruz kalan Bill Gates, “Mikroçip türü bir şeyle hiç ilgilenmedim. Bu saçmalıkları reddetmek neredeyse zor çünkü çok aptalca veya garip” ifadelerini kullandı.
Bill&Melinda Gates Vakfı'nın Koronavirüs'e karşı aşı geliştirme çalışmalarına 300 milyon dolarlık bağış yaptığını hatırlatan Bill Gates, "Hangi çocukların kızamık aşısı olduğunu ve hangilerinin olmadığını bilmek güzel" dedi.
Sağlık çalışanlarının kimlerin aşılandığını tespit etmesine yardımcı olmak için birtakım sistemlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Gates, ancak hiçbir mikroçipin buna dahil olmadığını vurguladı.
Mikroçip iddiasını, ABD Başkanı Donald Trump’ın da bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone ortaya atmıştı. Stone, “Bill Gates’in bu salgının yaratım ve yayılım sürecindeki rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık. Muhafazakâr arkadaşlarımın bazıları bunu saçma bulurken, bazıları da kesinlikle doğru buluyor. O (Gates) ve diğer küreselciler bunu, aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor” demişti.