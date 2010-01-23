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Yaşam

Bill Gates kendi web sitesini açtı

Microsoft'un efsane patronu Bill Gates, dünya gündemini meşgul eden konularla ilgili düşüncelerini kendi adresinden okurlarıyla paylaşacak.

23 Ocak 2010 02:00

T24 - Microsoft'un efsane patronu Bill Gates, dünya gündemini meşgul eden konularla ilgili düşüncelerini kendi adresinden okurlarıyla paylaşacak.


Dünya üzerinde neredeyse herkesin Bill Gates hakkında bir fikri vardır. Kimileri onun kar etmekten başka bir amacı olmayan biri olduğunu düşünürken, diğerleri onun bir dahi olduğuna inanıyor. Fakat Gates'in notlarını paylaştığı The Gates Notes adlı sitesinde onu yakından tanıyıp, insani yönünü de görme şansına erişiyoruz. Bu site Gates'in, iş hayatında edindiği tecrübeleri, emeklilik yaşantısına nasıl adapte ettiğini görmek mümkün.

Gates, açtığı yeni sitesinde yazılım ve teknoloji dünyasından ziyade eşiyle beraber kurduğu yardım vakfı Bill & Melinda Foundation'da gerçekleştirdiği aktiviteleri okurlarıyla paylaşıyor. AIDS ile ilgili yapılan son araştırmalarla ilgili fikrini paylaşan Gates, küresel ısınmadan Haiti'de meydana gelen depreme kadar dünya gündemini meşgul eden konularla ilgilifikirlerini okurlarına ulaştırıyor.

Kendi ve eşi dışında pek çok eski Microsoft çalışanın da görev aldığı vakıftaki işlerin kendisi için yepyeni bir alan olduğunu ve adeta bunun yeniden okula başlamak gibi olduğunu söyleyen Gates, bu "hayat okulunda" öğrendiklerini okurları ile paylaşmak için bu siteyi kurduğunu söylüyor.


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