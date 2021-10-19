Bill Gates'in geçmişte Microsoft'ta çalışan bir kadına attığı "uygunsuz" mailler nedeniyle uyarıldığı iddia edildi

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in 2008 yılında şirketteki yöneticiler tarafından bir kadın çalışanla uygunsuz konuşmayı durdurması yönünde uyarı aldığı iddia edildi.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Bill Gates’in Microsoft’ta çalıştığı dönem uygunsuz davranışları olduğu belirtildi. WSJ’nin eski bir haberinde Gates’in şirketin yönetim kurulundan ayrılma sebebinin bir personelle yaşadığı ilişki olduğu belirtilmişti.

Habere göre, Gates’in kadın çalışana flörtöz ve uygunsuz teklif içeren mailleri olduğu belirtildi. Gates’in o dönem evli olduğu ve Microsoft’un yönetim kurulunda olduğu hatırlatıldı.

İki Microsoft üst düzey yöneticisi, mailler üzerine Gates’e ulaşarak durmasını istedi.

The Guardian’a açıklama yapan Bill Gates temsilcisi, haberi yalanladı.

1975 yılında Microsoft’u kuran Gates,dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi.