Bill Gates, iklim kriziyle mücadele için özel hayatında neler yaptığını anlattı

İklim kriziyle mücadele üzerine kitabı piyasaya çıkan Microsoft kurucusu Bill Gates, karbon emisyonunu düşürmek, iklim değişikliğini önlemek için kendi yaptıklarını anlattı. Gates, pandemiden sonra uçak kullanmayı da azaltacağını ekleyerek şu anda elektrikli araç kullandığını, çoğunlukla sentetik et tükettiğini söyledi.

Reddit sitesinde "Bana Her Şeyi Sor" etkinliğine katılan Bill Gates, bir kullanıcının "İnsanlar karbon emisyonlarını düşürmek için ne yapabilir?" sorusuna yanıt verdi.

Gates şunları yazdı: "Kişisel cephede çok daha fazla şey yapıyorum. Elektrikli araç kullanıyorum. Evimde güneş paneli var. Sentetik et tüketiyorum (Çoğunlukla) Yeşil uçak yakıtı alıyorum. Düşük maliyetli konutlarda doğalgaz yerine elektrikli ısı pompalarını finanse ediyorum"

Daha önce de pandemiden sonra iş için havayolu kullanmının düşeceği tahmininde bulunan Bill Gates şöyle devam etti: "Pandeminin seyahat etmeden de pek çok işi halledebileceğimizi göstermesiyle birlikte gelecekte çok daha az uçağa binmeyi planlıyorum"

Gates'in "İklim Felaketi Nasıl Önlenir?" kitabı geçen haftalarda piyasaya çıkmıştı.