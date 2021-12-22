Bill Gates'den Omicron yorumu: Maske takılması ve aşı olunması durumunda salgın halen 2022’de bitebilir

Bill Gates, “doğru adımların atılması” durumunda 2022’de Koronavirüs salgınının bitebileceğini söyledi. Gates, “Maske takılması ve aşı olunması durumunda salgın halen 2022’de bitebilir” dedi. Ünlü iş insanı Omicron varyantı dalgasının ise Mart ayında bitebileceğine inandığını söyledi.

Covid-19'un en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantıyla ilgili Twitter’dan paylaşımda bulunan Bill Gates, bu salgın için izlediği yolu ve yaptıklarını kamuoyuna duyurdu. Gates, gelecek birkaç ayın çok zorlu geçeceğini söylerken kendisinin bizzat tatil planlarını iptal ettiğini de dile getirdi.

"Omicron hepimizi derinden etkileyecek; ben de tatil planlarımın çoğunu iptal ettim”

Gates, “Tam da hayat normale dönmüş diye düşünürken salgının en kötü kısmına girmiş olabiliriz. Omicron hepimizi derinden etkileyecek. Yakın arkadaşlarıma da bulaştı ve ben de tatil planlarımın çoğunu iptal ettim” dedi.

"Aşı olmalıyız"