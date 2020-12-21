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Koronavirüs

Bill Gates: 2021'nin ilk çeyreğinde 6 Koronavirüs aşısı hazır olacak

21 Aralık 2020 18:02

Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021’in ilk çeyreğinde 6 Koronavirüs (Covid-19) aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.

Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates Koronavirüs için geliştirilen aşılara Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde konuştu.

Bill Gates yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum” dedi. Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.

DHA

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