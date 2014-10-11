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Kültür-Sanat

Bill Clinton 'Demirel Külliyesi'nin açılışı için Türkiye'ye geliyor

Isparta’da, ’Demirel Külliyesi’ olarak da adlandırılan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi 26 Ekim Pazar günü açılıyor

11 Ekim 2014 18:45

9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in hayatını anlatan, 6 milyon belge ve eşyanın bulunduğu ’Demirel Külliyesi’ olarak da adlandırılan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi açılıyor. 1994 yılında yapımına başlanan ve bugüne kadar 40 milyon lira harcanan müzenin açılısının 19 Ekim'de yapılması planlanlanan açılışı 26 Ekim Pazar gününe ertelendi. Isparta’nın Atabey İlçesi’ne bağlı İslamköy’de bulunan müzenin açılışına eski ABD Bill Clinton ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gibi liderlerin de katılması bekleniyor.

 

Açılışa dünya liderleri de davet edildi

 

Doğan Haber Ajansı'nın haberinde, müzenin açılışı için Demirel ailesinin kapsamlı bir program hazırladığı belirtildi. Görev yapacak personelden güvenlik önlemlerine kadar tüm program valilikle işbirliği içinde gerçekleştirilecek. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasetçiyle devlet adamının katılması bekleniyor. Müzenin açılışına ABD’nin 42’nci Başkanı Bill Clinton ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gibi dünya liderleri davet edildi ve olumlu yanıt alındığı belirtildi.

 

 

Müzede 6 milyon belge bulunuyor

 

Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’nde, 46 bin kitap, 7 bin hediye eşya, 6 bin teyp- video kaydı, 120 bin fotoğraf, 32 bin gazete- dergi, 500 giysi koleksiyonuyla 6 milyon belge bulunuyor. Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi’ne ait izleri de taşıyan müzede, Demirel’in başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde kendisine verilen hediyeler ve kıyafetler de sergileniyor.

 

7 başbakanlık 1 cumhurbaşkanlığı

 

Demirel’in doğduğu İslamköy’de oluşturulan ve Türkiye’nin siyasi tarihine ışık tutan müze binası, üzerindeki kubbelerle dikkat çekiyor. Kubbelerden büyük olanı Demirel’in cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemi, diğer 7 kubbe başbakanlık dönemlerini simgeliyor. Külliye içerisinde yer alan kütüphane binasında Demirel’in yazdığı kitaplar ile kendisini anlatan 46 bin eser ve 32 bin gazete, dergi arşivi bulunuyor.

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