Bilkent'in Jaguar'lı öğrencisi görevden alınıyor

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün öğrenci temsilcilerine verdiği yemeğe Jaguar marka otomobiliyle gelen Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Yasin Altınel’e, üniversite yönetimi ateş püskürdü.

Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, yönetim kurulu toplantısında Altınel’in görevi bırakmasının gündeme getirileceğini söyledi.



Aydoğan, “Temsilcimiz olmayı sindiremedi. Havalandı. Gösteriş meraklısı ve kendini öne atan öğrenci, Bilkent’i temsil etmiyor. Şu an Türkiye’de üst düzey görevlerde bulunan Bilkent Üniversitesi mezunları ve mevcut öğrenciler olayın yaşandığı günden beri, ‘Bizi temsil etmiyor’ diyerek tepkilerini dile getiriyor” dedi.



Aydoğan, şunları söyledi:

“Bazı makamlarda semboller çok önemlidir. Yaşam tarzları rencide edilmemelidir. Birden ne olduğunu bilemeden Köşk gibi bir makama Jaguar marka arabayla gitmek doğru değil. İnsanlara nasıl açıklama yapacağız bilemiyorum. Özellikle en iyi mevkilerdeki mezunlarımız iki gündür inanılmaz mailler atıyor ve ‘Öğrenci temsilcisi bu olamaz. Bilkent bu değil. Bir şeyler yapın’ diyorlar. Biz de yönetim kurulumuzda bu konuyu gündeme getireceğiz ve öğrenci ile ilgili ne yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Görevden alınmasını da görüşeceğiz. Böyle bir kişi ve böyle bir tarzla karşı karşıya kalmak bizi çok üzüyor. Bilkent Üniversitesi’ni böyle bir öğrenci temsil etmiyor. Biz Bilkent olarak bilimsel çalışmaları ile dünya derecesi yapmış bir üniversiteyken bunlarla anılmak istemiyoruz.”



Baba Altınel oğlunu savundu

Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Yasin Altınel’in babası Opr. Dr. Nihat Altınel, www.emirdag.gen.tr adresindeki internet sitesine yorum yazarak, oğlunu savundu. Nihat Altınel, şu ifadeleri kullandı: “Oğlum Köşk’e arabasıyla da gitmemiştir. Jaguarın sembol bir araba olmasını, medyada aleyhte kullanan okuldaki karşıt fikirli gençlerdir. Alper’in Türkiye’deki öğrenci konseyi başkanları nezdindeki kredibilitesi bazılarını rahatsız etmektedir.”



Protestocu üniversitelilerle twitter'da dalga geçmiş

Alper Yasin Altınel’in, sosyal paylaşım sitesi twitter’daki sayfasına öğrenci protestoları ile ilgili, “Neymiş efendim, tekmelerden bebeğini düşürmüş. Neymiş efendim, hamileyim demesine rağmen polis karnını tekmelemeye devam etmiş” yazması da tepki çekmişti. Altınel’in bu tavrına öfkelenen yorumcular, Altınel’in öğrencileri temsil etmediğini savundu. Altınel’in önceki gün Hürriyet’e yaptığı, “Ben köy çocuğuyum neden üstüme geliniyor ki? Arabamı 1 ay garaja kapatacağım” yorumları da tartışma yarattı. Altınel’e sanal ortamdaki tepkiler şöyle:

Böyle süper lüks arabaya binen öğrenci temsilcisi falan olmaz kardeşim. Sen hak aramaya mı fors atmaya mı gidiyorsun?

Ben de papuçlarıma bir ay izin vereyim bari, yazık her gün saatlerce taşıyor beni. Üniversiteyi bitireli 5 sene oldu, atanamayan bir öğretmen olduğum için anca pabucumuza binebiliyoruz.





