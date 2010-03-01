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Yaşam

Bilkent Üniversitesi'nin adı değişiyor

Bilkent Üniversitesi Senatosu, Bilkent Üniversitesinin ismine üniversitenin kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın adının da eklenmesi için karar aldı.

01 Mart 2010 02:00

T24 - Bilkent Üniversitesi Senatosu, Bilkent Üniversitesinin ismine önceki gün vefat eden üniversitenin kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın adının da eklenmesi için karar aldı.


Konuya ilişkin açıklama yapan Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Atalar, İhsan Doğramacı’nın isminin Bilkent Üniversitesi isminin önüne bir ön ek olarak gelmesi için üniversite senatosunun bir karar aldığını bildirdi.

Üniversite isminin değiştirilmesinin kanun değişikliği ile mümkün olduğunu belirten Atalar, "İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi olsun diye üniversite senatosunun kararı var. Onun ardından mütevelli heyeti karar verecek" dedi.

Bilkent Üniversitesinin "İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi" olarak değiştirilmesine yönelik teklif, mütevelli heyetin de karar vermesinin ardından YÖK’e bildirilecek.



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