Türkiye’de ilk kez çocukların katılımıyla yapılacak I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi çerçevesinde yaklaşık 7 bin çocuğa sorunları hakkında sorular soruldu. Hazırlanan rapora göre sadece çocukların yüzde 5’i çocuk hakları sözleşmesinden haberdar. Çocukların istekleri ise sorunları özetler nitelikte; Çocuk hakları bağımsız ders olsun, yoksul çocuklar için durumu çok iyi olan her aile bir çocuğa baksın, çocuk fonu oluşturulsun, suç işleyen çocuklar cezaevine konmasın, kitap okuma cezası versinler, öğretmenimizi seçebilme, hayal kurma, sınavsız eğitim hakkım olsun...BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulünün 21 yıldönümü nedeniyle düzenlenecek kongre 26-28 Kasım’da Aile ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı, İstanbul Ünversitese, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Çocuk Vakfı tarafından yapılacak. Kongre öncesinde ise 81 ilin öğrenci ve çocuk meclisleri aracılığıyla 9-18 yaş grubunda 6 bin 230 çocuğun görüşü alınarak rapora dönüştürüldü. ‘Sesimizi kim duyacak?’ isimli rapor Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi ve Çocuk Hakları Okulu’nca hazırlandı. Raporda çocuklara 11 açık uçlu soru soruldu. Rapora göre çocukların yüzde 72’si haklarını bilmiyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında ‘yeterli bilgim var’ diyen çocukların oranı yüzde 5. Çocukların gülümseten ve düşündüren yanıtları şöyle :- Biliyorum, dövülmeme hakkım, arkadaşlık hakkım var.- Haklarım var biliyorum ama hiçbirini kullanamıyorum.- Küçük yaşta çalışmama hakkım elimden alınırsa üzülürüm.- Çocukluğun tadını çıkarma hakkım var.- Ağlama hakkım var.- Haklar hep büyüklere aittir.- Yoksul çocukları daha çok gözetmelerini isterim.- Aileler çocuklarının engelli olmasından utanıp onları saklamasın.- Yetişkinler bizim de birey olduğumuzu unutmasın.- Öğrenciler sınavlardan kurtarılsın.- Tüm çocuklara yılda bir kez istediği ülkeyi gezme hakkı verilsin.- Yetişkinler güler yüzlü olsun.- Çocuk hakları ders olsun.- Her mahalleye çocuk edebiyatı kütüphaneleri kurulsun.- Çocuklar dilendirilmesin.- Herkesin eşit hakları olsun.- Çocuk tutukevlerinde örgün eğitim uygulması olsun.- Anayasa çocukları dikkate alarak hazırlansın.- Konuşma, eğitimden yararlanma, sınavsız eğitim, sevilme, aile ortamında yaşama, oyun oynama, oy verme, güzel isme sahip olma hakkı, büyüklerimizin işlerimize fazla karışmaması hakkı, şehirde ıslık çalabilme, öğretmeni seçebilme hakkı, hayallerini kısıtlamama hakkı ...- Mutlu aile, internet olanağı, küçük yaşta çalıştırılmamak, oyuncak, iyi eğitim, her köydeki inekli bir arsadan süt, ana sınıfı eğitimi, çocuklar için şehirler güzelleştirilmeli, akıllı tahta, güvenli oynayabileceğimi oyun alanları...- Kararları büyükler alıyor.- Ailemde fikrim soruluyor, okulda pek sorulmuyor.- Görüşüm ciddiye alınmıyor.- Erkek-kız ayrımı, özel okullardaki çocuklar bizlere karşı farklı daranıyor ve para ile not alıyor...- Çocuklar harçlıklarını paylaşabilirler.- Durumu çok iyi olan her aile bir çocuğa baksın.- Anne babalarına iş verilsin.- Çocuk fonu oluşturulsun.- Onlar için miting düzenlenmeli.- Ceza verilmemeli, suça iten ortamlar ortadan kaldırılmalı, psikolojik destek verilmeli, cezaevi yerine kitap okuma cezası versinler.