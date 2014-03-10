Bilişimin kalbi CeBIT'te atıyor



Uluslararası CeBIT Bilişim Fuarı, dün akşam evsahibi Almanya Başbakanı Angela Merkel ve konuk ülke İngiltere’nin başbakanı David Cameron’ın katılımıyla açıldı.

İnternetteki verilerin daha iyi korunması çağrısıyla başlayan fuarın ana teması bu yıl “Datability“ olarak belirlendi.

Veri güvenliği

Açılış konuşmasında Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) internetteki casusluk faaliyetlerine değinen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu konuda ulusal çaptaki girişimlerin yeterli olmayacağını ve uluslararası alanda yeni politikalar üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Merkel, veri güvenliğini internet hizmetlerinin gelişiminde vazgeçilmez bir koşul olarak nitelendirdi.

Konuşmasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini belirten İngiltere Başbakanı Cameron ise siyasetin teknik ve mali koşulların yanı sıra dijital dönüşümün sağlanmasından da sorumlu olduğunu dile getirdi. Cameron bilişim alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini istedi.

Ayrıca her iki başbakan da dijital alanda Avrupa Birliği'nde ortak düzenlemeler yapılmasını gerektiğinin altını çizdi.

20 Türk firması

Fuarda bu yıl yarısından fazlası yurtdışından olmak üzee 3 bin 400 katılımcı yer alıyor. Türkiye'den de 20 Türk firması fuara katılıyor.

Fuardaki sergi standlarının çoğunda, büyük veri uygulamalarının kullanımı ve yararlarını aydınlatacak yenilikçi çözümler yer alacak.

Bu yıl genç şirketlerin fuara katılımı da geçmiş yıllara göre daha büyük ve daha fazla uluslararası olacak. Genç şirketler rekor sayıyla 17 farklı ülkeden 300 standda ürünlerini sergileyecek.