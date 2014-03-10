T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Bilişimin kalbi CeBIT'te atıyor

Alanında dünyanın en büyüğü olan CeBIT Bilişim Fuarı, Almanya’nın Hannover kentinde başladı. Fuarın ana konusu verilerin korunması.

10 Mart 2014 14:51


Uluslararası CeBIT Bilişim Fuarı, dün akşam evsahibi Almanya Başbakanı Angela Merkel ve konuk ülke İngiltere’nin başbakanı David Cameron’ın katılımıyla açıldı.

İnternetteki verilerin daha iyi korunması çağrısıyla başlayan fuarın ana teması bu yıl “Datability“ olarak belirlendi.

Veri güvenliği

Açılış konuşmasında Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) internetteki casusluk faaliyetlerine değinen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu konuda ulusal çaptaki girişimlerin yeterli olmayacağını ve uluslararası alanda yeni politikalar üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Merkel, veri güvenliğini internet hizmetlerinin gelişiminde vazgeçilmez bir koşul olarak nitelendirdi.

Konuşmasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini belirten İngiltere Başbakanı Cameron ise siyasetin teknik ve mali koşulların yanı sıra dijital dönüşümün sağlanmasından da sorumlu olduğunu dile getirdi. Cameron bilişim alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini istedi.

Ayrıca her iki başbakan da dijital alanda Avrupa Birliği'nde ortak düzenlemeler yapılmasını gerektiğinin altını çizdi.

20 Türk firması

Fuarda bu yıl yarısından fazlası yurtdışından olmak üzee 3 bin 400 katılımcı yer alıyor. Türkiye'den de 20 Türk firması fuara katılıyor.

Fuardaki sergi standlarının çoğunda, büyük veri uygulamalarının kullanımı ve yararlarını aydınlatacak yenilikçi çözümler yer alacak.

Bu yıl genç şirketlerin fuara katılımı da geçmiş yıllara göre daha büyük ve daha fazla uluslararası olacak. Genç şirketler rekor sayıyla 17 farklı ülkeden 300 standda ürünlerini sergileyecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlanındaCeBIT Bilişim Fuarı Almanya HannoverCeBIT Bilişim FuarıAlmanya Başbakanı Angela MerkelDavid CameronAçılışAmerikan Ulusal Güvenlik KurumuBaşbakanı CameronAvrupa BirliğiTürkFuardaWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24