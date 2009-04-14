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Ekonomi

Bilişimde 'kullandığın kadar öde' dönemi

14 Nisan 2009 17:57

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Çağlayan Arkan, "Microsoft'un yenilikçi teknolojileriyle desteklediği ve Türkiye'yle birlikte tüm dünyada hizmet vermeye başlayacak 30. Yazılım Hizmetler kuluçka merkezi ile yeni bir dönemi başlatıyoruz" dedi.

Çağlayan Arkan, Anadolu Grubu'nun bilişim şirketi Anadolu Bilişim Hizmetleri (ABH) ve Microsoft'un dünya çapında önemli bir anlaşmaya imza attığını belirtti.

Microsoft dünyada sadece 30 veri merkezi ile yaptığı Software Services (Yazılım Hizmetler) Incubation Center iş ortaklığını Türkiye'de ABH ile gerçekleştirmeye karar verdiğini dile getiren Arkan, artık firmaların yazılım lisansını satın alarak kullanma zorunluluğunun ortadan kalktığını söyledi.

Arkan, ABH ile Türkiye'de ilk kez başlattıkları Software Services (Yazılım Hizmetler) Incubation Center programının Microsoft Yazılım artı Hizmetler vizyonunu gerçekleştirmek açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Microsoft'un yenilikçi teknolojileriyle desteklediği ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada hizmet vermeye başlayacak 30. Yazılım Hizmetler kuluçka merkezi ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullarda KOBİ'lere çok sayıda avantaj sunan yeni iş modelimizi, entegrasyon projelerinde güçlü bir deneyimi bulunan ABH ile başlatmış olmaktan mutluyuz.

Yerel yazılım ekonomisini geliştirmek için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın bir uzantısı olan bu merkezlerin sayısını zaman içinde arttırmayı planlıyoruz. Bu yeni iş modelimiz Türkiye'deki ekosistemimize de bir açılım getirecektir."

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