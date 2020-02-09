Bilişim sektöründen İçişleri Bakanlığı'nın 'tek tip belediye' sistemine tepki: "İş yapma yeteneği risk altında"

İçişleri Bakanlığı'nın tüm belediye hizmetlerini ortak bilgisayar altyapısı üzerinden tek merkezden yönetmeyi öngören projesi, bilişim sektöründen tepki çekti. Tek tip belediye sisteminin yerel yönetimlerin çalışma şeklini gözetmediği vurgulanarak "Bilişim kapasitesi ve iş yapma yeteneği büyük zarar görme riski ile karşı karşıya” denildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Bilişim STK'ları Platformu çatısı altında toplanan sivil toplum kuruluşları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderdikleri mektupta, projenin belediye hizmetlerinin halka ulaşmasında sıkıntılara yol açabileceği gibi, “akıllı şehirler” uygulamasına da zarar verebileceği uyarısında bulundular.

Platform, Bakan Soylu'ya hitaben yazdığı mektupta, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren 6 binden fazla firmayı ve yaklaşık 150 bin sektör profesyonelini temsil ettiklerini, e-Belediye projesini değerlendirmek için 15 Ocak'ta yaptıkları toplantıda ciddi eleştiri noktaları bulduklarını belirtti.

Mektupta, 2018'de Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikle e-Belediye uygulamasının getirildiği ancak bugüne kadar projenin sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile birkaç modülün tamamlanabildiği ifade edildi. Gelişmiş hiçbir ülkede Türkiye'deki gibi tek tip ve merkezi bir e-Belediye projesine rastlanmadığına dikkat çekilen mektupta, “Yerel yönetimlerin çalışma şekli gözetilmeden geliştirilen bu tür uygulamalarla bilişim kapasitesi ve iş yapma yeteneği büyük zarar görme riski ile karşı karşıya” denildi.

Mektupta, e-Belediye nedeniyle 6 bin teknoloji firmasının iş yapamaz hale geldiği, sorun çözülmezse çoğunun yok olacağı uyarısı yer aldı.