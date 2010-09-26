-BİLİŞİM HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU ANKARA (A.A) - 25.09.2010 - Türkiye Bilişim Derneğince düzenlenen 27. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında verilen Bilişim Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş, Rixos Otel'de düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yılki kurultaya 7 binin üzerinde kişinin katıldığını söyledi. Kurultayda bir ilkin gerçekleştiğini ifade eden Menteş, ''Bilişim ve Siyaset'' oturumundan farklı siyasi partilerden temsilcilerin bir araya gelerek bilişimin siyasette etkin kullanımını tartıştıklarını kaydetti. Kurultayın sponsorlarından Koç Sistem ve Koç Bilgi Grubu Genel Müdürü Mehmet Nalbantoğlu da bilişim sektörünün Türkiye'nin geleceği olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Turhan Menteş, ödülleri sahiplerine verdi. TBD Bilişim 2010 Hizmet Ödülleri sahipleri şöyle: ''-İnternet Sitesi Görsel Tasarım Ödülü, www.knorr.com.tr -İnternet Sitesi İçerik Yoğun Ödülü, www.eksisözlük.com, -Eğitim Sitesi Ödülü, www.vitaminogretmen.com, -Yenilikçi uygulama ödülü, www.intengo.com, -Mobil uygulama ödülü, TURKCELL Seyahat, -Sektörel Yayıncılık Ödülü, www.btdunyasi.net -Kamu Uygulama Ödülü, Araç Satış İşlemleri Kolaylaştırması, Noterler Birliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü -Finansal Uygulama Ödülü İş Bankası ATM-Parmakizi'' Prof. Dr. Engin Umut Akkaya, ''molekülleri matematiksel işlem yapabilir hale getiren çalışmasıyla'', İhsan Yener ''F klavye'' ile Can Dündar ise ''Canlı Gaste'' ile özel ödüle layık görüldü.