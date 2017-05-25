Bilirkişiye göre, Taş Yapı'nın 20 katlı otel projesi Kadıköy'ün tarihi siluetini değiştirebilir

Birçok projesinin tartışma yarattığı belirtilen Taş Yapı’nın, Darüşşafaka Cemiyeti’nden aldığı Koşuyolu’ndaki 12 bin 257 metrekarelik arazide inşaatına başladığı 20 katlı otel, deniz tarafından bakıldığında Haydarpaşa Garı, Selimiye Kışlası gibi tarihi mekânlara olan yakınlığı sebebiyle şehir silueti için risk oluşturacak. Bilirkişi raporunda, bölgedeki binaların 4-5 katlı kısmen de 12 katlı olduğuna dikkat çekilerek, "İmar planına bir yükseklik sınırlaması getirilmemesi deniz tarafından bakıldığında Haydarpaşa Garı, Selimeyi Kışlası gibi tarihi mekânlara olan yakınlığı sebebiyle şehir silueti ile alakalı soru işareti oluşturmaktadır" dendi.

16 yıl önce satıldı

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, yetimleri okutan Darüşşafaka Cemiyeti, bir hayırseverin kendilerine bağışladığı Koşuyolu’ndaki 12 bin 257 metrekare araziye ilk önce hastane yapmak için proje hazırladı. Ancak, tüm girişimlere "hayır" denerek değişikliğe izin verilmedi. Cemiyet, 2005 yılında çareyi araziyi satmakta buldu. Taş Yapı ve Selçuk Ecza Deposu ortaklığı araziyi 7 milyon dolara aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İmar Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz görüş bildirmesine karşın bu kez imar plan tadilatı yapıldı. "Az yoğun konut alanı, yol, yeşil alan ve dere koruma alanı’nda kalan araziye bodrum hariç 3 emsal inşaat hakkı ile 40 katlı otel ve ticaret izni verildi. Taş Yapı Dubai’deki Burj El Arap Oteli’nin benzerini yapmak istiyordu ancak belediye ‘emsal fazla’ gerekçesiyle projeyi reddetti. Bunun üzerine 80 metre yüksekliğinde 20 katlı, 3 bloklu yeni bir proje çizdirildi. 2013 yılında projenin ruhsatı alındı.

İnşaat durduruldu

Çevre sakinlerinin proje planlarının iptali için açtıkları dava sürüyor. Davaya bakan İstanbul 11. İdare Mahkemesi’ne sunulan çevre sakinlerinin lehine ilk bilirkişi raporunun ardından kısmi yürütmeyi durdurma kararı verildi. Çevre sakinleri karara itiraz etti ve ek bir bilirkişi raporu daha istendi. Süren otel inşaatı da ilçe belediyesi tarafından durduruldu. Alan metrelerce kazılmış halde duruyor.

Çevre sakinlerinin proje planlarının iptali için açtıkları dava sürüyor. Davaya bakan İstanbul 11. İdare Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporu, otelin yaratacağı çevre felaketlerine vurgu yaptı. Raporda, bölgedeki binaların 4-5 katlı kısmen de 12 katlı olduğuna dikkat çekilerek, “İmar planına bir yükseklik sınırlaması getirilmemesi deniz tarafından bakıldığında Haydarpaşa Garı, Selimeyi Kışlası gibi tarihi mekânlara olan yakınlığı sebebiyle şehir silueti ile alakalı soru işareti oluşturmaktadır” dendi. Kadıköy sınırlarında 15 katı geçecek imar uygulamalarına izin verilmediğinin altını çizen bilirkişi, geçen şubat ayında İBB Meclisi’nde alınan Kadıköy’de 15 kat sınırlamasına ilişkin kararı da rapora ekledi.

Doğal sit vurgusu

Arazinin, Doğal Sit Alanı olan Karacaahmet Mezarlığı’nın komşusu olduğunu vurgulayan bilirkişi, projedeki inşaat yoğunluğunun da geleceğe yönelik tehdit olabileceğini belirtti. Raporun sonuç bölümünde ise projenin bölgeye inşaat yoğunluğu getirdiği, SİT alanını göz ardı ettiği ve çevre yapılaşma koşullarıyla uyuşmadığı vurgulandı.