Bilirkişiden şok rapor: Yangın tellerden çıktı

Manavgat yangınında suçlu TEDAŞ!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınının, TEDAŞ'a ait enerji nakil hatlarındaki elektrik tellerinden kaynaklandığı tespit edildi.Taşağıl beldesi Karabük köyü yakınlarında 31 Temmuzda başlayan ve 6 günde kontrol altına alınan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla TEDAŞ, Manavgat Sulh Hukuk Hakimliğine başvurarak bilirkişi tespiti istedi.Manavgat Sulh Hukuk Hakimliği, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şubesinden bilirkişi talebinde bulundu. Bunun üzerine, Coşkun Görgülü ile Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Cem Şengöz bilirkişi olarak atandı.Bilirkişiler tarafından hazırlanan ve Manavgat Sulh Hukuk Hakimliğine sunulan 56 sayfalık raporda TEDAŞ'a ait enerji nakil hatlarının fotoğrafları, Orman İşletme Müdürlüğü ile TEDAŞ'a bağlı Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AKEDAŞ) Serik İşletme Müdürlüğündeki günlük çalışma raporları da eklendi. Raporda, "Manavgat'ın Taşağıl beldesine bağlı Karabük köyünde çıkan orman yangınının TEDAŞ'a ait elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlendi" ifadelerine yer verildi.Raporun sonuç bölümünde şunlar kaydedildi: "Yapılan fotoğraflamalar ile Meryem Ünal ailesine ait evin önünde bulunan 3 ağaç direğin taşıdığı alçak gerilim hattının 5 ve 6 numaralı direkler arasındaki iki adet 'Rose iletken'de 49 adet ark noktası sayılmıştır. Bu arkların tamamının yeni olduğu düşünülmüştür. Eğer eski olsa idi is izleri hava şartlarıyla silinmiş olacaktı. Bu iletkenlerde yine makro çekim tekniği ile yapılan fotoğraflamada ark etkisi olan iletken bölümlerinde ergime neticesinde oluşan tomurcuklanma ve belirgin bir şekilde malzeme kaybı tespit edilmiştir."Raporda, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, 31.07.2008 tarihinde bölgede "Sert rüzgar" ile orman yangınlarının büyümesini tehlikeli bir şekilde hızlandıracak oldukça düşük bir "nispi nem oranı"nın var olduğuna dikkat çekildi.Bilirkişi raporunda, şu görüşlere yer verildi:"Görgü tanıklarının ve AKEDAŞ Serik İşletme Şefliği elemanlarının ifadesinde Meryem Ünal ailesinin evinin önünde bulunan 3 adet ağaç direkte alçak gerilim hatlarında sehim (sarkma) vardır. Sehim yapmış alçak gerilim hatları rüzgarın etkisiyle birbirlerine 49 farklı noktada değerek arklar meydana getirmiştir.Arkların etkisiyle meydana gelen kıvılcımlar ve bu noktada kopan ergime derecesindeki (660 derece) alüminyum iletken parçaları rüzgarın da etkisiyle tarlanın 12,3 metre ile 21,75 metre mesafe arasındaki bölgelere savrulmuştur.Savrulan bu ergime sıcaklığındaki parçalar anızlı tarlanın muhtelif bölgelerinde anızların yanmasına neden olmuştur.31.07.2008 tarihinde Manavgat ilçesi Taşağıl beldesi, Karabük köyü Pelitini mevkisinde çıkan ve ülkemizi derinden etkileyen orman yangınına AKEDAŞ-Serik İşletmesine ait havai hat iletkenlerinin birbirine çarparak arklar yaratması ve bu arklar neticesinde kıvılcımlarla kopan ergime derecesindeki parçaların anızlı tarlaya düşerek, yangın çıkarması, burada başlayan yangının da rüzgarın etkisiyle kısa süre ormana sirayet etmesine neden olmuştur."