Galatasaray'ın beklediği bilirkişi raporu: Stadın çatısı kapanırsa çimler ölür

Türk Telekom Arena’nın çatısının kapanmaması nedeniyle açılan davada bilirkişi Galatasaray kulübünü destekledi. Bilirkişi, çatının kapanması halinde hem maliyetin artacağını hem de çimlerin yeterli güneş ışığını alamayacağını ifade etti.

6 yıldır çatısının kapatılması beklenen Türk Telekom Arena’da stada açılır kapanır çatı yapılması halinde çimlerin zarar göreceği ve bu sisteme gerek olmadığı belirtildi.

Kulüp, Spor Genel Müdürlüğü'ne (SGM) verdiği taahhütte çatıyı 3 Mayıs 2013’e kadar yapacağını belirtmiş; aksi halde inşaat maliyet bedelinin yarısı kadar bedel ödeyeceğini bildirmişti. Taahhüdünü yerine getiremeyen kulübün söz konusu parayı da ödememesi üzerine, hakkında dava açıldı.

"Sahanın zemini yeterli güneş ışığını almıyor"

Hürriyet'te yer alan habere göre, davanın 2 yıldır görüldüğü İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 5 kişiden oluşan bilirkişinin raporu ulaştı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Açılır-kapanır çelik çatı sistemi hem maliyetli olacak hem de ultraviyole ışınlarına tabi tutulan ‘Growlights lambaları’ denen sistemle çimlerin yaşaması imkânsız hale gelecek. Yarı açık sahada çimler günde 12-17 saat ultraviyole ışınlarına tabi tutulmaktadır. Stadın yapımı aşamasında saha zeminin yeterli güneş ışığını alamadığı öngörülmemiştir.

Açılır-kapanır çatı sistemi yapılması halinde maliyeti yaklaşık 13 milyon dolar olacak ve saha çimlerinin bakımı için ‘Growlights’ yöntemi dışında başka bir seçenek kalmayacaktır. Çim bakım ve stat işletme maliyetleri de astronomik ölçüde artacaktır. Kurulumuzca açılır-kapanır çatı sistemi gereksiz ve atıl bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.”