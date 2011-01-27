Bilirkişi Teğmen Çelebi'yi haklı çıkardı

T24 - Ergenekon davasının tutuklu sanığı teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin telefonuna yasadışı bir örgütle bağlantılı kişilerin isimlerinin yüklendiği bilirkişi raporuyla kesinleşti.

İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı tegmen Mehmet Ali Çelebi’nin telefonuna Hizb-ut Tahrir örgütüyle bağlantılı kişilerin telefon numaralarının yüklenmesine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Telefon ve sim kartı inceleyen 2 bilirkişi, Hizb ut Tahrir örgütü üyeleğinden yargılanan Mahmut Oğuz Kazancı'nın cep telefonundaki isimlerin, teğmen Çelebi'nin cep telefonuna yüklendiğini belirledi.

Yani bilirkişi raporu, İstanbul Emniyeti’nin "teğmenin telefonuna yükleme yapılmadı, Kazancı'ya ait telefon dökümü kayıtları, yanlışlıkla teğmenin kayıtlarına eklendi" yönündeki açıklamasını doğrulamadı.

Bilirkişi, teğmenin telefonuna yükleme yapıldığına dair bilgeleri ve fotoğrafları içeren raporu mahkemeye gönderdi.

Bilirkişi raporunda yer alan telefonun fotoğraflarında, Hizb-ut Tahrir örgütü üyesi olmak suçundan yargılanan Kazancı'ya ait olan bacanak, eşim, kaynana ve isimler adına yapılan kayıtlar yer aldı.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, delil üretildiği iddiaları üzerine hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. ''Yanlış yapan varsa cezasını görür'' diyen Atalay, gün içinde yaptığı açıklamada, ''Hem yargı hem idari inceleme yoluyla takip ediyoruz. Sonucu, biz de önemli görüyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin avukatları ise olaydan sorumlu tuttukları 3 polis hakkında suç duyurusunda bulundu.





