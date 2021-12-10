Bilirkişi skandalı: Oğlunun boşanma davasındaki ses kayıtlarını ayıklamış

Kocaeli Adliyesi’ndeki bir davaya delil olarak sunulan ses kayıtlarında bazı bölümleri ‘ayıkladığı’ belirlenen bilirkişi Erkan Alkan hakkında dava açıldı. Dava konusu ses kayıtları eski başsavcı İbrahim Ethem Dikmen’e ait. Kayıtların altından ise Dikmen’in oğlunun boşanma davası çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Kocaeli Adliyesi’ndeki Dava dosyalarına göre 2019’da evlenen T.D. ve C.D. çiftinin arasında bir süre sonra sorun ve tartışmalar çıkmaya başladı. Kayınpeder eski başsavcı İbrahim Ethem Dikmen ve eşi de zaman zaman bu tartışmalara müdahil oluyordu. Gelin T.D., eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kendisinin de dahil olduğu böyle bir tartışmayı telefonuna kaydetti. Kısa bir süre sonra çift boşanma aşamasına gelince bu kayıtlar mahkemeye taşındı. T.D.’nin avukatı Yargıtay içtihatlarına dayanarak bu kayıtları müvekkilinin lehine delil olması için Kocaeli 2. Aile Mahkemesi’ndeki dava dosyasına sundu.

Mahkeme de bu kayıtları dinleyip çözümlemesi ve rapor haline getirmesi için bilirkişiye gönderdi. Bir süre sonra bilirkişi bu ses kayıtlarını çözümleyip mahkemeye gönderdi. Ancak mahkemeye gönderilen çözümlerle orijinal kayıtlar arasında fark olduğu anlaşıldı.

Dosyaya sunulan kayıtlar sesli olarak dinlenince eski başsavcı Dikmen’in kayıtlardaki konuşmasında, oğlu aleyhine olacak bazı bölümlerin ‘ayıklandığı’ ortaya çıktı. Kayıtlar yeni bir bilirkişiye gönderildi.