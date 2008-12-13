Bilirkişi raporu mübaşirden



Diyarbakır'da 14 Temmuzda çıkan olaylarda polise taş attıkları iddasıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan altı çocuk hakkındaki bilirkişi raporu mahkemenin mübaşiri Özgür Ekinci tarafından hazırlandı. Ekinci’nin bilirkişilik yapmaya ehil olmadığını savunan sanık avukatlarının başka bilirkişi atanması ve yeni rapor talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Dünkü duruşmada esas hakkındaki mütaalasını veren savcı da

bir çocuk için beraat talep ederken, beş çocuğun örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını istedi. Halen cezaevinde bulunan çocuklardan H.A’nın babası Arif Akkaya’ya da bir yıl görüş yasağı cezası verildi.



Diyarbakır’da 14 Temmuz 2008 tarihinde Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı’da kötü muamele gördüğü iddiaları üzerine DTP milletvekillerinin ve belediye başkanlarının katılımıyla bir basın açıklaması yapılmıştı. Açıklamanın ardından sloganlar atarak yürüşe geçilirken, bazı göstericiler polise taş atmıştı. Olayların ardından 18 yaşından küçük altı çocuk tutuklandı. Çocuklar hakkında Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



Bilirkişi katip: Mahkeme, tutuklanan çocukların olaylarda yer alıp almadığını ve polise taş atıp atmadıklarını tespiti için mahkemeninin katibi Özgür Ekinci’yi bilirkişi tayin etti. Oysa CMK’ya göre bilirkişi olarak tayin edilen kişinin uzman olması gerekiyor. Ekinci, hazırladığı raporda tutuklanan çocuklardan J.Y. dışındaki tüm çocukların polise taş attıklarını tespit ettiğini bildirdi. Cumhuriyet Savcısı, 13 Kasım 2008 tarihinde esasa ilişkin mütalasını verdi. Savcı, J.Y dışındaki diğer beş çocuğun örgüt üyeliği suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.



‘Bu kadar ağır olmamalı’ Sanık avukatları hem bilirkişi raporuna hem de savcının mütalasını itiraz ederek “PKK’nın terör örgütünün dağ kadrosunda örgütsel faaliyetlerde bulunan bir şahıs ile toplumsal bir olayda yaşı küçük müvekilerin aynı kafeye konulmaması gerekir. Toplumsal olayda bir taş atmanın karşılığı bu kadar ağır bir yaptırım olmaması lazım” dediler.



Babaya 1 yıl görüş yasağı

16 yaşındaki H.A’nın avukatı Meral Danış Beştaş, çocukların beş aydır cezaevinde tutuklu bulunmaları nedeniyle ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti. Avukat Beştaş, cezaevinde çocuklara kötü muamele uygulandığını iddia ederek, “H.A’nın babası Arif A. Bayramın ikinci günü çocuğunu ziyarete gitmiş. Çocuklar ailelerinden ayrıldığı sırada zafer işareti yapmışlar, bunun üzerine gardiyanlar çocuklara saldırmışlar. Baba Akkaya da buna tepki gösterdiği için bır yıl görüş yasağı vermişler. Bir baba buna tepki göstermez mi” dedi.



‘Niye ders çalışayım ki?’

Abla Necla A. da H.A’nın cezaevine girmeden önce çok neşeli olduğunu anlatarak şöyle konuştu: “Ancak şimdi benim kardeşim dahil tüm çocuklarda bir takım psikolojik sorunlar gözleniyor. H.’un elleri titriyor ve fark etmememiz için sürekli ellerini saklıyor. Eskiden konuşurken yüzümüze bakardı şimdi gözlerimize bakamıyor. Okulların açıldığı gün kendi gibi eğitimi yarım kalan çocukların tümünün birlikte ağladığını anlatmıştı. Son mahkemeye kadar derslerine çalıştığını söylüyordu, ancak bugünkü görüşte artık bunların tümünün anlamsız olduğunu çünkü içerden 20-30 yıl sonra çıkacaklarını anlatıp, ‘O zaman ne işe yarayacak ders çalışmak’ diye sordu. Gerçekten sormak istiyorum çocuk hakları sözleşmesini Türkiye sırf süs olsun diye mi imzaladı?”