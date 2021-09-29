Bilirkişi, oyuncu Şükrü Özyıldız'ı haklı buldu

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın başrolünü oynadığı dizinin yurt dışı gelirinden kendisine düşen payı alamadığı gerekçesiyle Endemol Medya'ya açtığı davada yeni gelişme yaşandı.

Şükrü Özyıldız ‘Kış Güneşi’ dizisinin yurt dışında yayınlanan bölümlerinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya’ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazanmıştı. Şükrü Özyıldız davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açmıştı.

Sözcü’nün haberine göre, söz konusu dava dilekçesinde şirketin diziye ait yurt dışı gelirlerini Şükrü Özyıldız’dan gizlediği öne sürülmüştü. Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurt dışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep edilmişti. Geçen celse mahkeme dosyayı bilirkişiye göndermişti. Bilirkişi raporu dosyaya eklendi.

Raporda, Şükrü Özyıldız'ın oynadığı ‘Kış Güneşi’ adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasında yurt dışı satışlarından elde edilen gelirin 3 buçuk milyon lira olduğunu ve oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 lira olduğunu tespit etti.